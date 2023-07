Una kiosquera se defendió a palazos de un delincuente: "Volá de acá"

La comerciante no dudó en echar al ladrón a palazos.

El hartazgo de los comerciantes ante los reiterados hechos de inseguridad de los que son víctimas, los lleva a reacciones impensadas como la que fue captada en las últimas horas por una cámara de seguridad en la zona sur del conurbano bonaerense. En la secuencia, se puede observar como una intrépida kiosquera echó a palazos a un delincuente que quiso asaltarla.

En las imágenes- registrada días atrás en un pequeño comercio de la ciudad de Florencio Varela- se observa a un hombre con campera que ingresa al local y, luego de entablar un diálogo para hacerse pasar por un cliente, se colocó la capucha e intentó abalanzarse sobre el mostrador para llevarse la recaudación del día.

En un rápido reflejo, la mujer tomó un palo que tenía oculto bajo las estanterías y no dudo en golpear al malhechor mientras le gritaba: "Volá de acá, flaco. Volá de acá". Tras asestarle varios palazos en la cabeza, el encapuchado -que trababa de cubrirse con las manos y, al parecer, no estaba armado- salió corriendo del quiosco.

No satisfecha con la huida del ladrón, la joven mujer siguió mostrando su valentía y corrió al hombre fuera del comercio, hasta que las cámaras de seguridad perdieron de vista la acción. El delincuente no fue detenido, pero no pudo concretar el robo.