Aldosivi fue solidario, contundente y festejó en Santiago

Aldosivi tuvo una buena presentación ante Mitre en Santiago del Estero. Al igual que contra Quilmes, fue mucho mejor lo de la etapa inicial que lo del complemento, pero en esta oportunidad no sufrió por la solidez defensiva y la falta de ideas de su rival. El conjunto de Gastón Coyette se impuso por 2 a 0 por la 22da fecha de la Zona B de la Primera Nacional, se aleja cada vez más del descenso y se ilusiona con el Reducido.

Era una buena prueba para el "tiburón" después del debut de Coyette. El entrenador había dicho que estaba conforme y confiado, más allá de la caída con el "cervecero", y lo ratificó con el mismo once. Y al igual que una semana atrás en el Minella, el conjunto del Puerto salió con una postura ofensiva, presionando alto y atacando por las bandas. Esta vez Curuchet jugó por derecha y Cervera por izquierda, y ambos desnivelaron de manera permanente.

A los 5', Tobías Cervera giró en la mitad de la cancha y encaró por adentró, atacó el área y cuando le salieron asistió a Claudio Riaño que le ganó el duelo al defensor y punteó ante el achique de Larrea. El mejor comienzo para Aldosivi que ganó en confianza y siguió dominando. Mitre estuvo lleno de imprecisiones y dependía de los centros de Germán Díaz, su única arma. La única vez que encontró un compañero fue a Santiago Rosales que anticipó, pero el cabezazo del marplatense fue fácilmente controlado por Ingolotti. El medio auriverde ganó siempre en las divididas y cuando encontraban el lugar atrás de Alesandroni, aceleraban. Allí apareció Curuchet sobre los 40', abrió para Cervera y Larrea sacó por encima del travesaño. De ese córner, le quedó a Emanuel Iñíguez y selló el 2 a 0 que lo llevó al vestuario con mayor tranquilidad.

El complemento se desarrolló casi en su totalidad de la misma manera: Mitre tenía la pelota pero era totalmente inofensivo, la movía de un lado a otro pero no podía penetrar a un Aldosivi que se abroqueló, fue solidario y no dejó espacios. Por eso, el local se terminó repitiendo en centros que no llegaron a destino y fueron bien neutralizados por la última línea auriverde. Incluso, la única situación real de peligro fue para el "tiburón", en una contra que encabezó Olivares, continuó Cervera y que Riaño definió cerca del caño derecho. Tan flojo fue lo de Mitre en ataque, que el primer remate al arco en esa etapa fue a los 43' y por un tiro libre de Ayala que despejó bien Ingolotti sobre su derecha. En los minutos finales, más por orgullo que otra cosa, Mitre empujó, metió la pelota en el área y tuvo algunas ocasiones pero nunca estuvo cerca del descuento. Aldosivi fue más, lo definió en el primer tiempo y se trae tres puntos de oro a Mar del Plata.