¡Estás igual! Hombre confunde a su esposa con otra mujer y el video se hizo viral

Las redes sociales nos regalan todos los días videos muy divertidos que comparten los usuarios y esta vez no fue la excepción. En un clip que circuló por TikTok en los últimos días, se puede observar cómo un hombre confunde a su mujer con otra chica en pleno recital del cantante británico Tom Jones, al tiempo que graba el espectáculo.

Fue gracias a una usuaria de TikTok llamada Eryn, que logró capturar el divertido momento que ya ha logrado acumular más de 47 millones de reproducciones.

En el video se puede ver a un señor, disfrutar de un festival musical mientras abraza a su esposa. O al menos, eso era lo que él creía. Al mismo tiempo, el hombre filma el recital.

Mientras tanto, el hombre, que no se perdía detalle del show, seguía sosteniendo el hombro de la mujer. Hasta que, al sentir las miradas de la multitud, vio la cara de quien se suponía era su esposa y al notar que no era ella, soltó una risa nerviosa e indicó que la confusión fue porque ambas tenían el cabello corto, eran rubia y llevaban una campera similar.

El video que circuló en redes sociales rápidamente se hizo viral y se llenó de comentarios. "Lo quiero señor que confundió a su esposa con una desconocida, [Me gusta todo, la banda sonora, la risa de la reportera, la cara de la señora de chaquetaaaa ] jajajajajajajajajaa"; "Jajaja a mi me paso una vez con un novio, lo confundí caminando con otro y le di la mano, que vergüenza!"; "Una vez en la universidad, llegué por detrás y le tapé los ojos sin decir nada ... El no dijo nada... Entonces lo solté y giré a verle la cara ... Y no era mi novio. Solo atiné a decirle... Que pena.. por detrás es igualito a mi novio. El pelao solo se rió", fueron solo algunos de los comentarios.