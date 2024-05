Notebooks, discos rígidos y celulares: comienza el análisis de los secuestros de la asociación ilícita mixta

Apertura, extracción y análisis. Esos son los pasos que desde hoy darán los peritos informáticos de la Fiscalía General y del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) para elaborar los reportes de la información hallada en las notebooks, discos rígidos, celulares, tablets y pen drive de los acusados de integrar una asociación ilícita mixta que controlaba la venta de divisas en la avenida Luro y brindaba protección a ladrones de viviendas.

El secuestro de los elementos fue convalidado oportunamente por la Justicia de Garantías tras los allanamientos simultáneos que terminaron con la detención del ex jefe de la Departamental de policía, comisario mayor José Luis Segovia, del efectivo Gastón Moraña, del ex policía Javier González, el efectivo de la Policía Federal Nicolás Rivademar y del abogado Lautaro Resúa. Por la misma causa también están imputados el ex efectivo Christian Holtkamp y el comerciante cambista Jorge Toletti.

Los peritos abrirán una notebook Compaq Presario, un disco externo Stagath y una Tablet Sony secuestradas en la sede de la Departamental de Policía y un disco rígido externo Toshiba hallado en la vivienda particular de Segovia. Tal como se informó oportunamente, el propio imputado dio el patrón de apertura para que se analice su celular.

Los técnicos también analizarán una notebook HP, una tablet Samsung y un pen drive hallados en el estudio jurídico del abogado Lautaro Resúa. “En ese listado no figuran los equipos secuestrados en el auto hallado con documentación y una caja fuerte con llaves de propiedades que también serán peritados”, afirmó una fuente consultada por este medio.

A esos reportes se sumarán, a futuro, la información de las llamadas propiamente dichas, datos y antenas de nueve líneas de las empresas Claro, Movistar y Tuenti en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el día de los allanamientos que terminaron con la detención del ex jefe departamental de policía, dos policías en actividad y uno retirado.

Una de las líneas pertenece al comisario mayor José Luis Segovia, dos al efectivo Gastón Moraña, tres al ex policía Javier González y, las tres restantes, al abogado Lautaro Resúa. En la presentación que hicieron a la Justicia de Garantías se establece que el período solicitado comprende sucesos de interés para la investigación como fueron las detenciones de Jorge Toletti, Christian Holtkamp y Javier Collova realizadas en la causa que investiga el secuestro y extorsión del autor de un millonario robo en Cabo Corrientes.

La investigación

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el ex jefe de la Departamental de Policía encabeza una asociación ilícita conformada por otros policías en actividad, dos ex efectivos, un comerciante que cumplía tareas de cambista y un abogado que controlaban la compra venta de divisa extranjera en la avenida Pedro Luro y extorsionó a autores de robos calificados a los que pedía parte del botín o prometían desviar las causas que tramitaba la Justicia.

La causa fue motorizada por la Fiscalía General a partir de un pedido de informe sobre averiguación de ilícito y está a cargo del fiscal general adjunto Marcos Pagella y del Cuerpo de Ayuda Técnica de Instrucción (CATI).

Personal de Prefectura hizo los allanamientos.

“Se inició a partir de ver varios elementos y nombres en común en distintas causas resonantes. Los protagonistas se cruzan en la investigación de la banda que robó más de un millón de dólares y 42 millones de pesos en departamentos durante 2022 y en el secuestro y extorsión al ladrón Carlos Juárez por el que hay cuatro personas detenidas y un prófugo”, señalaron.

Hasta el momento el único que prestó declaración, cuando la causa aún estaba bajo secreto de sumario, fue el comisario mayor Segovia que negó las acusaciones y dijo que la misma eran una especie de “vuelto” por su tarea en la Departamental. Acompañado por el abogado Martín Bernat apuntó a la tarea que hizo en la “limpieza” de la actividad ilegal en esa avenida, en la recuperación y puesta a punto del playón de secuestro de automóviles y en la mecánica de trabajo para que las comisarías denuncien semanalmente ante la fiscalía de Estupefacientes el funcionamiento de “points” de venta de drogas.

A partir de tener detalle de las pruebas que llevaron a la imputación, varios de los cinco imputados que se negaron a declarar ante el fiscal Marcos Pagella podrían dar su versión de los hechos. Moraña –asesorado por el abogado Osvaldo Verdi- lo hará este martes y hay que esperar que postura toman el ex efectivo Javier González y el policía federal Nicolás Rivademar, ambos representados por Cristian Moix.

Tras las idas y vueltas de su detención –con eximición de prisión otorgada y luego revocada- el último en presentarse a declarar fue el abogado Lautaro Resúa quien también decidió no dar su versión de los hechos.