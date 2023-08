"¡No es un doble!": Luis Miguel bajó del escenario a saludar a Mirtha Legrand

Este martes por la noche, la icónica figura de la televisión argentina, Mirtha Legrand, fue a ver a Luis Miguel al estadio Movistar Arena y vivió un momento que ella describió como “inolvidable”, ya que al llegar al lugar la gente la ovacionó y, como si fuera poco, el cantante antes de finalizar el espectáculo bajó del escenario para saludarla y regalarle una rosa blanca.

La conductora estrella lo vio de tan cerca que hasta se atrevió a afirmar que el cantante efectivamente “no es un doble”, sino el mismísimo Luismi. “Yo la verdad eso que dicen que hay otro que lo suple... es mentira, es el que canta, tiene una voz fantástica. Sin parar, dos horas cantando”, dijo y agregó convencida: “¿qué va a ser el doble?”.

A pesar de eso, Mirtha en dialogo con TN, también planteó los notables cambios físicos del Rey Sol: “Estaba un poco cambiado, pero es el mismo. Todo eso que cuentan no sé, yo lo vi igual que siempre y yo hacía muchos años que no lo veía, pero lo vi esplendió, joven, más flaco”.

Mirtha Legrand fue al espectaculo acompañado por Nacho, Juana Viale y su bisnieta Ambar y con un grupo de amigos que la ayudaron a ubicarse en las primeras filas para disfrutar del show. “Yo también canté. Fue fantástico, maravilloso, un show espectacular”,

Asimismo, la diva aseguró que había más de 20 mil personas y que por eso fue custodiada por dos seguridad que le indicaron que debía retirarse un rato antes de que el espectaculo finalizara para así poder hacerlo segura.

“Me dijeron ´te conviene irte un ratito antes por la gente´, y me estaba yendo cuando me dicen ´no Mirtha vuelva vuelva, que bajó del escenario a saludarla”. Bajó, me dio una rosa blanca, me dijo muchas gracias por haber venido y me dio tres besos. Amoroso y le dije ´mirá, sos un genio como cantas, cada día mejor realmente. Una maravilla. Canciones con muchos agudos´”.

De acuerdo a lo que contó Mirtha, el cantante fue quien la invitó al show: “Me llamó Nacho y me dijo ´abu Luis Miguel quiere que vayas a ver el espectáculo´ y le dije ´¿me lo decís en serio?. Lo llamó el representante y le dijo”.

“El me invitó, yo fui invitada”, afirmó la diva y anonadada expresó “yo no puedo creer que haya estado ahí”.