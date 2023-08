Video: frente a la Torre Eiffel, un grupo de argentinos recreó el gol de Di María en la final del mundo

Más de ocho meses pasaron ya de la final en la que la Selección Argentina se impuso ante su par de Francia para consagrarse campeona del mundo en Qatar 2022. Sin embargo, la emoción por el logro deportivo está intacta y se apoderó esta vez de cinco amigos que inmortalizaron el gol que Ángel Di Maria marcó en esa fecha histórica frente a la mismísima Torre Eiffel.

El video se viralizó rápidamente este lunes por las redes sociales y, en apenas unas horas, acumuló casi 200 mil reproducciones y miles de "Me Gusta". En las imágenes se pude ver como, con una pelota imaginaria, los jóvenes -que visten la camiseta celeste y blanca- reprodujeron la jugada que culminó con el tanto de "El fideo".

Cada uno de ellos llevaba el nombre y el número en la espalda de alguno de los 5 jugadores que participaron del gol que llegó a los 36 minutos del primer tiempo y marcó el 0-2 parcial: Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di Maria.

En el prolijo césped de "Champs de Mars", frente al ícono más grande de París, la capital de Francia, los amigos imitaron cada movimiento de los integrantes de la selección. El video de "la mojada de oreja" para los franceses fue editado con el relato del gol de fondo y culminó con un abrazo grupal, ante la expresión de sorpresa de otros turistas.

El inolvidable gol de Di Maria en la final del mundo.

"Había hablado con Martín Tocalli, el entrenador del arqueros, y me había dicho que (Hugo Lloris) salía siempre muy rápido abajo a tapar. Cuando venía la pelota, solo pensé en cruzarla levantándola y cuando vino le pegué de sobrepique. Nadie me cree, pero lo hice. Esta vez no la piqué, vi que venía la pelota y que si la picaba, llegaba el jugador francés a cortar. Ese gol no sale bien ni en una práctica, la tirás afuera. Terrible toda la jugada, lo importante fue lo anterior, si no no llega la pelota ahí", contó Di Maria sobre la trastienda de su histórico gol, que ahora - a los pies de cinco fanáticos- tuvo como telón de fondo a la Torre Eiffel.