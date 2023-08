El drama de Pablo Alarcón: trabaja "a la gorra" en una plaza porque no llega a fin de mes

A los 76 años y tras una carrera consagratoria, Pablo Alarcón vive hoy una dramática situación económica que lo llevó a presentarse "a la gorra" este fin de semana en una plaza de la ciudad de Buenos Aires.

El actor fue grabado durante su "performance" por un espectador que compartió el video, que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En ese marco, fue entrevistado este martes en "Socios del Espectáculo", donde declaró que lo hizo motivado por la dura realidad que atraviesa.

"Era algo que me faltaba en mi vida hacer. Me pareció una muy buena oportunidad. Yo no necesito trabajar, necesito ganar guita para vivir. Estamos jodidos, ha llegado la miseria a un límite total", dijo en diálogo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Alarcón es un actor de gran trayectoria tanto en teatro como en televisión. Sin embargo, en estos momentos no logra insertarse nuevamente en el medio y sus chances laborales se limitaron mucho por su edad y por la caída de las ficciones en los canales abiertos.

El artista -quien fue pareja de Claribel Medina, con quien tiene 2 hijas en común- confesó que "no se le cayó ningún anillo" al decidir hacer lo que se denomina teatro a la gorra o callejero en la porteña Plaza Francia, frente a la Iglesia del Pilar.

"No se asombren de que estoy trabajando a la gorra, asómbrense de lo mal que está el país", agregó Alarcón, que manifiesta sentir el afecto del público en cada ocasión que lleva adelante sus presentaciones al aire libre. "La reacción de la gente es maravillosa, me dicen 'me anima verte trabajar acá en la plaza'. El público es muy generoso", dijo.

Pablo Alarcón protagonizó grandes éxitos televisivos.

Alarcón publicó en su cuenta de la red social Instagram que sus actuaciones se realizan los fines de semana en la Iglesia del Pilar, de 15 a 17, con variadas funciones de 15 minutos de fragmentos de obras de teatro clásico.

Entre sus actuaciones más salientes, se recuerdan sus participaciones como galán en "Alta Comedia" y su protagónico en el éxito televisivo "Regalo del Cielo". En 2006, se arriesgó a participar de "Bailando por un Sueño", donde se convirtió en el primer eliminado.