Kicillof desmintió a Santilli y lo chicaneó: "No tiene una sola propuesta para mostrar"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tildó de “infantil” y “mala leche” a Diego Santilli después que el precandidato de Juntos por el Cambio lo acusara de venir a Mar del Plata “sólo para hacer campaña”.

Con agendas distintas y a varios kilómetros de distancia, Kicillof y Santilli coincidieron el miércoles en la ciudad, a poco más de una semana de las elecciones primarias. Santilli, durante la recorrida, atacó temprano a la Gobernación y disparó: "Kicillof nunca se preocupó por los marplatenses, vino sólo a hacer campaña”.

Y el mandatario bonaerense que ahora aspira a la reelección fue tajante en la desmentida al tomar conocimiento de los dichos de hombre de JxC. “Me parece que no me alcanzan los dedos de la mano y de los pies para contar la cantidad de veces que estuve en Mar del Plata”, sostuvo el precandidato de Unión por la Patria, en la entrevista que le concedió a 0223.

"Es como que se engolosinan a veces y tal vez se creen sus propias mentiras. Yo lo tengo que decir así porque me pueden acusar de 500 millones de cosas pero no de que no vengo acá: he veraneado con mi familia en Chapadmalal, no sé, todos los veranos. Así que yo creo que ahí hay un temita con las agencias o los consultores que contratan”, chicaneó.

Kicillof, en el barrio Autódromo. Foto: 0223.

Además, Kicillof le recordó a Santilli que Mar del Plata fue un “epicentro central de muchísimas cuestiones de la gestión” durante estos cuatro años. “Esto también desnuda y exhibe una falta de propuestas y de cosas para mostrar. Porque del otro lado piden el voto diciendo ‘no, no, no vino nunca’. Bueno, es una cosa ya casi infantil”, consideró.

El mandatario, en la misma línea, confesó sentir “aburrimiento” ante las denuncias de “discriminación” que elevan desde la municipalidad ante la supuesta falta de obras y envío de recursos por parte de la Provincia. “Hemos hecho cosas que parecían imposibles de resolver, como lo de La Rambla. Y encima tengo que contestar esto después de recorrer la Circunvalación. Uno de los laburantes de acá me decía que es algo que vienen pidiendo hace décadas, es importantísimo. Sería raro discriminar a una ciudad dándole lo que piden hace años, es una forma rara de discriminación”, ironizó.

Santilli había apuntado fuertes críticas contra Kicillof.

“En Mar del Plata hemos frecuentado inauguraciones y anuncios y siempre fue como una especie de amplificador de los mensajes que queríamos dar desde el Gobierno. Todo pasó por Mar del Plata. Hasta Cuenta DNI Comercios lanzamos acá… qué mala leche tienen, ¿no? Porque les dieron una frasecita para decir y no tiene nada que ver con la realidad”, disparó Kicillof.

Junto a Fernanda Raverta, la precandidata a intendenta de Encuentro Marplatense, Kicillof mantuvo una apretada agenda de campaña en Mar del Plata. Además de supervisar los avances de la Circunvalación, cuya nivel de ejecución ya está en un 50% y se da en el marco de una inversión de 3 mil millones de pesos, encabezó una ronda de negocios con un centenar de empresarios, se reunió con vecinos del barrio Autódromo y cerró su presencia en la UNMdP con la charla “Derecho al Disfrute” del ciclo “Derecho al Futuro”.