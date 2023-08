Dolor por la muerte de Silvina Luna: famosos expresaron tristeza en las redes y pidieron Justicia

Tras conocerse la triste noticia de la muerte de Silvina Luna este jueves a los 43 años, las redes sociales se llenaron de mensajes de famosos e ignotos fans de la querida modelo y actriz, en los que expresaron su dolor y pidieron Justicia.

Entre los primeros en expresarse -incluso antes de que la noticia fuese confirmada por el abogado Fernando Burlando- estuvieron los periodistas Ángel de Brito y Yanina Latorre, conductor y panelista de LAM, donde Luna dio su última entrevista. "Qué dolor" y "Qué triste enorme" fueron los breves mensajes que tuitearon.

Analía Franchín también se volcó a dicha red sociales tras conocer la triste noticia. "Me destroza el corazón. Ojalá que tu lucha sirva para que se haga justicia. Tu valor. Tu entereza. Tu amor. Silvina", expresó.

Connie Ansaldi, por su parte, escribió: "Silvina querida, descansa por fin. Tanto dolor inmerecido. Tanta lucha. Tantas ganas . Tanta fuerza. Tanta vida arrebatada de manera injusta... Que tristeza infinita. Me quedo con tus ojos Dulces y tu humor lleno de bondad".

También compartió un emotivo posteo su amigo Gustavo Conti, con quien se conoció dentro de la casa de "Gran Hermano" en 2001, al igual que a su inseparable pareja, Ximena Capirsto. "Siempre te amamos siempre vamos amarte, vivimos por los mismos caminos... Siempre juntos siempre en mi corazón por que elegimos ser familia", escribió.

Cinthia Fernández fue otra de las famosas que expresó su pesar a través de una historia de Instagram en la que compartió la noticia del fallecimiento de su colega y escribió: "Que descanses en paz, Silvina. Y que se haga Justicia".

Cinthia Fernádnez la despidió en Instagram.

En el mismo sentido se expresó Lizy Tagliani. La conductora de "Got Talent Argentina" le dedicó una emotiva publicación: "Q.e.p.d Silvina, q encuentres la paz eterna. Desde mi humilde lugar mucha fuerza y amor para tu familia y amigos... ellos tienen como legado tu valentía, fuerza y voluntad... hermosa, no perdiste tu lucha has ganado el cielo".

En el mundo de la música también fue recordada con mucho cariño por varios reconocidos cantantes, como Patricia Sosa y "El Bahiano", ex integrante de "Los Pericos". "Injusto…. Fuiste, sos y serás luz. Que tu mamá y tu papá te reciban en sus brazos", escribió Sosa.