Un pitbull atacó a 5 personas y un policía le disparó para detenerlo

Momentos de extrema tensión se vivieron este fin de semana en Rosario cuando un pitbull escapó de su casa, atacó a cinco personas y, finalmente, recibió un disparo de un policía de civil que decidió intervenir de forma drástica para frenarlo.

Las personas atacadas sufrieron mordidas de diferente consideración y fueron trasladadas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de esa ciudad. Todos presentaban heridas en sus piernas y, en dos de los casos, de gravedad. El perro también recibió atención veterinaria y permanece internado, luchando por su vida.

Según explicaron testigos de la impactante escena, el animal escapó de su casa y deambulaba por la calle Liniers al 1000, en el barrio Azcuénaga, atemorizado. Sin ningún disparador aparente, comenzó a morder a los transeúntes, que intentaban escapar con desesperación del perro, mientras otros trataban de que el can depusiera su violenta actitud.

Ante la situación, un subinspector de la policía que pasaba en auto por el lugar decidió frenar e intervenir en la dramática situación. Con la intención de detener el ataque, le disparó en el estómago al pitbull con su arma reglamentaria. En el lugar se encontraron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros y la pistola fue entregada a la División Judiciales de la Unidad Regional II.

El policía aseguró que "el perro estaba fuera de control y no hubo forma de espantarlo para que dejara de atacar". Según la versión oficial, recién luego de varios intentos por ahuyentar al can, y temiendo por la integridad de los vecinos y la suya, el policía extrajo su arma y disparó contra el animal. Por eso, el uniformado no fue detenido ni se le formó causa en su contra por herir al perro.

El perro estaba asustado y atacó a todas las personas que encontró a su paso. Foto cortesía Versión Rosario.

Sobre los dueños del animal, Daniel Ojeda, titular de la Sección Ecológica de la Policía Comunitaria, detalló a LT8 que “tenía una chapita en su collar con un número telefónico, pero ayer estuvimos llamando y nadie nos atendió. Creemos que el animal se ha escapado. El dueño tal vez no esté al tanto de lo que pasó. Lo importante ahora es que se haga presente y se haga cargo del animal, al que están tratando de salvar”.

Ojeda agregó que "todavía no se pudo corroborar si el animal tiene el chip de identificación tal como lo prevé una ordenanza en vigencia debido a la herida que sufrió". "Probablemente el perro estaba perdido, venía como escapando, por algo que lo asustó. Y se cruzó con un chico, que fue al primero que atacó. El animal estaba con miedo y atacó", consideró el jefe de la Policía Ecológica.