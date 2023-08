Massa señaló que analiza el pago de una suma fija y anunció medidas para pymes exportadoras

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, confirmó que este lunes mantendrá una reunión con la CTA y el martes con la CGT para analizar la posibilidad de otorgar una suma fija. Asimismo, recordó que actualmente hay muchas paritarias en discusión y que esa es "una buena herramienta".

"Respecto del tema de suma fija, hoy tengo una reunión con la CTA y mañana con la CGT. Yo tengo la convicción de que tenemos que buscar mecanismos de mejora del ingreso", señaló. No obstante, aclaró que quiere ser "respetuoso de las paritarias, porque hay muchas paritarias en este momento en discusión".

"Lo que no quiero es que una medida del Gobierno termine perjudicando la discusión paritaria, porque la paritaria es una buena herramienta", explicó en declaraciones a Radio Mitre. El objetivo en el sector público, precisó el funcionario, es que se logren "tres puntos más de recuperación de ingreso real".

En ese marco, recordó que durante su gestión como ministro hubo un "reordenamiento que tiene luces y sombras, algunas propias y otras que están marcadas por situaciones de shock" y dijo que "en el período agosto-diciembre" se ordenaron y cumplieron los objetivos del año, pese a que venían en un desborde descontrolado y después apareció la sequía, que a la Argentina le sacó el 25% de las exportaciones y eso te deprecia el valor de la moneda", describió.

Añadió, marcando un contraste con el macrismo: "por un 20% de esta sequía (el expresidente Mauricio) Macri fue al Fondo en el 2018 (durante su gobierno), con un agravante, que es que tomó los 45 mil millones de dólares que terminaron financiando no al sector agroindustrial, no la obra pública, no el crecimiento de infraestructura argentina, sino que terminaron financiando la salida de aquellos que estaban haciendo carry trade".

Argentina tiene "que cuidar los dólares para garantizar el normal funcionamiento de la economía", reflexionó en ese sentido Massa, quien puntualizó cuatro premisas de su programa de gobierno: "equilibrio fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria e instrumentos del Estado para el desarrollo con inclusión".

Medidas de apoyo a las pymes industriales exportadoras

Este lunes, Massa también anunció una serie de medidas de apoyo a las pymes industriales exportadoras, entre las que se destacó el destino de 19.000 millones de pesos para Aportes No Reembolsables (ARN) y una línea de crédito con tasas subsidiadas en pesos para la exportación de pymes industriales, que además serán financiadas con tasas subsidiadas en pesos de 35 puntos porcentuales y del 4% en dólares.

"El único camino real, concreto, de largo plazo, es exportar más de lo que se importa, y exportar más valor agregado que producto primario", remarcó Massa al hablar en el Centro Cultural Kirchner de la ciudad de Buenos Aires, en un encuentro con más de 300 pymes exportadoras del Programa Potencia PyMEx.

Massa se reunió con más de 300 pymes que exportan a 150 países.

Durante la actividad, el ministro instó a que en 2024, con el aporte de las pymes, la economía del conocimiento, la minería, la energía y la industria, la Argentina alcance exportaciones por 150.000 millones de dólares.

De esa manera, indicó, se podrá "lograr esa autonomía y solvencia que nos permita consolidar nuestra moneda, bajar la inflación y sacar a los que nos condicionan sobre la base de un préstamo que no sirvió", en alusión a la asistencia otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.

Los ARN y los subsidios al crédito, subrayó Massa, "tienen un único objetivo central" que es el de "lograr lo que nos va a sacar de los shocks permanentes que tiene la Argentina".

"Es la solución que necesita nuestro país, si exportamos más de lo que importamos, con valor agregado, y abrimos nuevos destinos y cumplimos nuestros contratos en el mundo, estas crisis recurrentes alrededor de los tipos de cambio, cepos y medidas de administración del comercio exterior, no van a existir más", concluyó.

El programa Pymex integra a empresas que incorporan mejoras en sus procesos y sus productos para aumentar rápidamente sus exportaciones y llegar a más mercados.

Acompañaron al ministro el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; el jefe de Gabinete de la Secretaría, Gabriel Vienni; el subsecretario PyME, Tomás Canosa; la subsecretaria de Gestión Administrativa, Julieta Almécija; la subsecretaria de Desarrollo Emprendedor, Natalia Del Cogliano; el director nacional de Gestión y Política PyME, Pablo Bercovich; y la directora nacional del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), Florencia Horno.

Durante el encuentro, las empresas compartieron sus proyectos y coincidieron en la importancia de la sinergia entre el sector público y privado para fortalecer la industria nacional y que las PyMEs inserten sus productos en los mercados internacionales.