En un nuevo spot, Massa llamó a votar el domingo "en defensa de la Patria" para "no volver para atrás"

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, difundió este domingo un nuevo spot de campaña, a siete días de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), donde aseguró que "la solución" a los problemas "no es volver para atrás" y llamó a "votar en defensa de la Patria".

"Quiero aprovechar esta última semana de campaña para hablar con vos y decirte que comparto mucho de lo que sentís. Sabemos que estos últimos años tuvimos problemas. Pero también sabemos que la solución no es volver para atrás", señaló Massa en el video que difundió en sus redes sociales.

El precandidato presidencial, que comparte fórmula con el jefe de Gabinete Agustín Rossi, indicó que "no necesitamos menos industria sino más trabajo argentino y un salario que alcance".

"No necesitamos cerrar universidades. No necesitamos el falso orden de la represión. Necesitamos un país con más seguridad", continuó en referencia a las propuestas de la oposición. Y aseveró que "Argentina no necesita a quienes trajeron al FMI, necesita resolver el problema que nos dejaron".

"Voy a hacer un gobierno con decisión, coraje y capacidad que haga crecer a la Argentina", expresó Massa. Y convocó a votar en las Paso del 13 de agosto: "Este domingo vení a votar en defensa de la Patria".

El spot se difundió este domingo en la recta final de la campaña. El líder del Frente Renovador desembarcará el miércoles en Mar del Plata, a tan sólo cuarenta y ocho horas de la veda electoral. Si bien la fecha de arribo no está en duda, lo que sigue siendo una incógnita por estas horas es la agenda de actividades que desplegará por la ciudad.

La visita será breve pero alcanzará para respaldar la precandidatura de Fernanda Raverta. Todo indica que el precandidato presidencial de Unión por la Patria hará una recorrida por algunas empresas del Parque Industrial General Savio