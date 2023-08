Susana Giménez: "Sigo pensando que el que mata tiene que morir"

Desde su residencia en Punta del Este, Susana Giménez brindó una entrevista telefónica +Realidad (LN+) en la que compartió su opinión sobre la situación actual en Argentina, la inseguridad en el país y reveló a qué candidato planea apoyar en las próximas elecciones presidenciales.

Jonatan Viale le preguntó: “¿Lo que ves no te gusta?” a lo que ella respondió: "Por supuesto que no. Tampoco es agradable ver que cada día mueren tres personas", comentó la diva. Y luego, el periodista le consultó: "¿Sigue pensando que 'el que mata tiene que morir'?", una frase que ella misma había pronunciado hace algunos años. “El que mata tiene que morir. Sigo pensando lo mismo. Lo siento muchísimo al que no le gusta, pero es así", manifestó.

Además, la diva agregó: "Si te matan a tu madre, tus padres, tus hijos, ¿vos qué vas a hacer? ‘Ay, no señor, por favor, quiero justicia’. No. Eso es lo que se oye y eso me aterra, me aterra”.

Por otra parte, cuando le consultaron sobre las próximas elecciones, Susana explicó que no estará en el país para votar en el PASO pero sí lo hará en las generales.

“Todo el mundo sabe por quién voy a votar. Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca”, dijo. Sin embargo, cuando le preguntaron por cuál de los dos precandidatos se inclinaba, prefirió no definirse.

Y señaló: “Confío mucho en los dos candidatos. Creo que lo dos son buenos. Ganará el que tenga que ganar pero después se van a juntar, porque lo que quieren es que el país levante un poco. Un país tan grande, tan rico, tan poderoso”.

Sobre la situación del país, dijo: “Hay varias cosas que me tienen trastornada. La inflación, la inseguridad, la pobreza, todo lo que se dice, que la gente no puede comprar ni comer carne en el país de la carne. Todo me duele, como a todos los argentinos, no soy nada especial. Soy una ciudadana, a todo el mundo le pasa esto”.

Cuando le contaron sobre el valor del dólar blue, la diva expresó: “No puedo creer que esté a $600″, dijo, con sorpresa y añadió: “Me enteré hoy, no sabía y me dio como un preinfarto. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Me da como miedo, no sé, no sé”.

Por otra parte, Susana se refirió a Uruguay, el país donde está viviendo desde mediados de 2020: "Ojalá bajen los precios porque están un poco caros, pero es un país increíble”.

“Lo del agua se solucionó todo, trajeron de Estados Unidos máquinas que le sacan la sal al agua y ya se arregló todo. No tardan mucho, tienen un presidente que es una maravilla”, ponderó Susana y elogió nuevamente a Luis Lacalle Pou. “Me parece genial, es sencillo. Es hijo de un presidente, se crió en la política, él sabe lo que tiene que hacer”, agregó.