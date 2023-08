Detuvieron a una profesora acusada de mantener relaciones sexuales con una alumna durante cuatro años

Una ex profesora de un colegio privado y cristiano de Las Vegas fue acusada de mantener relaciones sexuales con una alumna menor de edad durante cuatro años. Kaitlin Glover, de 34 años, fue detenida y acusada de actos lascivos y por ser empleada de la escuela en posición de autoridad.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas informó que la estudiante afirmó en junio de 2022 haber tenido sexo con Glover. Según declaró la alumna a la policía, las relaciones sexuales se mantuvieron entre diciembre de 2017 y septiembre de 2021. Ambas hablaban por la red social Snapchat, y “Glover comenzó a enviarle fotos desnuda”, según FOX 5.

El medio informó también que la directora pasaba a buscar a la estudiante en su camioneta y luego tenían relaciones allí una o dos veces por la semana. “La víctima no le contó a nadie sobre su relación durante cuatro años porque la sospechosa dijo que se suicidaría si la víctima la dejaba, o que se suicidaría si se lo contaba a la policía”, de acuerdo a Fox News.

El abogado representante de la escuela, Mark Cook, declaró que la profesora no ha trabajado en el establecimiento desde que la familia de la víctima presentara las acusaciones. “La escuela ha cooperado y seguirá cooperando con el Departamento de Policía Metropolitana, pero no han compartido sus hallazgos con la escuela. Deseamos lo mejor para la ex alumna y esperamos que el proceso legal y la investigación lleguen a la verdad de este asunto lo antes posible”, declaró.

Kaitlin Glover fue interrogada por la policía aunque negó todas las acusaciones. La audiencia en la que se juzgará su caso tiene fecha para el próximo 14 de septiembre.