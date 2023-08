Caso Daniel Sancho: las motivaciones amorosas que lo llevaron a asesinar y descuartizar a su amigo en Tailandia

Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho, fue detenido tras confesar que había asesinado a su amigo, el cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, con el que había viajado a la isla de Koh Phangan.

Mientras las autoridades buscan esclarecer las motivaciones del crimen, Sancho reveló detalles sobre el vínculo que mantenían: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo Sancho en diálogo con un programa de televisión español tras su detención.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, señaló.

De esta manera, el acusado sostiene que las causas del crimen tuvieron que ver con el miedo que le tenía al cirujano: “Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba”, añadió. “Este hombre me tenía prisionero, estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía... Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer”, sostuvo.

Según el diario español ABC, el romance entre el joven cocinero español y el cirujano plástico colombiano comenzó en Instagram. Este primer acercamiento dio paso a una relación de un año que el español de 29 años pretendía romper en Tailandia, donde sucedieron los hechos.

Daniel Sancho quedó detenido en la cárcel de Koh Samui con prisión preventiva y se encuentra a la espera del juicio por el asesinato del cirujano. El código penal tailandés contempla como máximo la pena de muerte, para el delito de asesinato, aunque ésta puede ser conmutada por la prisión perpetua. Además, por haberse declarado culpable, el hombre de 29 años podría reducir la pena, informó EFE.