Massa y la especulación por el precio del dólar tras las Paso: "Usan el miedo de la gente para ganar plata"

El ministro de Economía de la Nación y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, visitó Mar del Plata y se refirió a la cotización del dólar blue, que en los últimos días sufrió un brusco avance y osciló los $600. El dirigente prometió controles contra los "especuladores" y pidió denunciar si se remarcan precios.

En declaraciones a la prensa en el marco de su visita al Parque Industrial General Savio, Massa prometió que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabajan para implementar controles en el mercado paralelo. Ante el temor por posibles allanamientos, este miércoles muchas cuevas cerraron las operaciones. "No podían explicar de dónde sacaron la plata", confió el funcionario.

Massa reconoció que "siempre que hay elecciones hay especulación alrededor del escenario político que genera que aquellos que viven de la timba usen el miedo de la gente para ganar plata". "Los que ganan mucha plata dicen que las situaciones de mayor ganancia se producen cuando hay olor a pólvora o a sangre. Es una máxima de todos los que operan en el sistema financiero. Yo creo que Argentina tiene que salir de esta enfermedad y enfocarse en la producción y generar más empleo", analizó.

Asimismo, Massa pidió que, si el lunes aumenta la cotización del dólar por el resultado electoral y se remarcan precios se tiene que denunciar. "Al que produce bienes para la vida cotidiana, no debería tener ningún impacto en su cadena de valor", indicó.

"La señora que está escuchando la radio o la televisión y vio que se movía fue a comprar por temor, para proteger su dinero. Pero muchos estaban jugando a la timba contra el temor de esa señora que fue a comprar dólar. Usan el miedo como instrumento de difusión de su propia especulación. Ganan plata fácil pero destruyen el valor del tipo que se rompe el alma todos los días", sostuvo.

Sergio Massa se reunió con empresarios y gremialistas en el Parque Industrial de Mar del Plata.

Enamorar al electorado con la recuperación del salario

El precandidato a presidente llamó al electorado a volver a confiar y le habló a los desilusionados que respaldaron al Frente de Todos en 2019. Massa arremetió contra el presidente Alberto Fernández y el ex ministro de Economía Martín Guzmán porque la recuperación del salario de los trabajadores "nunca estuvo en agenda" en la primera etapa de gobierno.

"Es la mayor deuda. Nos terminó generando que nos conformábamos con cuidar el empleo en la pandemia. La recuperación de ingresos en los últimos 11 meses fue de tres puntos. Venimos empezando a recorrer un camino que no se recorrió. Es la deuda y la decepción más grande con el Gobierno de Alberto, pero yo voy a pagar esa deuda", prometió.

"Muchos de los que se enamoraron en 2019 confiaron con la ilusión de que esa deuda la íbamos a pagar y no se pagó. El día que termine mi gobierno me gustaría que me recuerden como un presidente que privilegió el trabajo y la recuperación del ingreso de los trabajadores", exclamó.

Tras reunirse con empresarios y gremialistas de Mar del Plata, Massa no ahorró en críticas contra la oposición: lamentó no haber difundido ni bien asumió Alberto Fernández "la gravedad del cepo que representa para la economía argentina la deuda con el FMI que dejó Mauricio Macri" y aseguró que Juntos por el Cambio propone recortes que no dieron resultados.

"No hay que volver para atrás. Volver a una Argentina ajustada, asociada al endeudamiento, a la renta financiera. Creo que ellos han planteado una lógica que no genera esperanza. Recortar Previaje, medicamentos a jubilados, becas universitarias. En 2015 se planteó que con el recorte del Fútbol Para Todos (FPT) se iban a financiar tres mil jardines de infantes y después hicieron 56. Esto de plantear un espejo con el pasado a nosotros nos puso en la oportunidad de poder hablar de futuro con la sociedad", recalcó.

La economía de Argentina en 2024

El precandidato a presidente auguró un buen pasar de la economía argentina con la inyección de divisas que prometen traer la política exportadora para inflar las reservas del Banco Central, controlar el tipo de cambio, bajar la inflación y recuperar poder adquisitivo.

Massa subrayó que en el corriente año Argentina perdió 21 mil millones de dólares producto de la sequía que afectó al campo y destacó los diversos alcances que cerró el equipo económico que conduce con Qatar, China y el Banco de Desarrollo Latinoamericano que sirvieron para sumar reservas y financiar los vencimientos que afrontaba el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Se llegó a decir que íbamos a usar el oro del Banco Central, los dólares de la gente. Argentina tiene una oportunidad enorme. Aquellos que dicen que somos un país de mierda, viajen por el mundo y vean cómo el mundo valora los recursos naturales. Argentina es un jugador estratégico en el sector energético por la guerra entre Rusia y Ucrania y le abre la puerta a Europa de tener un nuevo socio", analizó.

En cambio, planteó Massa, en 2024 el Estado podrá hacer uso de las divisas que generarán las exportaciones mineras, las exportaciones de gas y petróleo, la producción del campo que tendrá una situación climática favorable. Esta ecuación permitirá exportar por 18 mil millones de dólares más que en 2022.

"Eso te da fortaleza de tu moneda y vas a tener una recuperación porque juntas reservas y te baja la inflación. Además, acumular reservas te quita la presión de encima del FMI y, lo más importante, tenés autonomía porque cuando vendés más de lo que comprás pagás mejores salarios. Eso es lo que va a vivir en términos objetivo la gente", prometió.

"Por eso hay que salir de la emergencia que nos produce convivir con el usurero que es el FMI y habernos encontrado con que esta empresa llamada Argentina este año va a vender un 25% de lo que tenía proyectado por algo que se llama shock externo que es que el clima nos vino en contra", completó.