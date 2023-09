Estremecedor video: iba en auto por la ruta, impactó en un choque múltiple y registró el momento en vivo

La tormenta de viento y tierra que se registra en la región centro del país provocó un impresionante choque múltiple que involucró a 40 vehículos en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de la localidad santafesina de San Jerónimo Sud, que derivó en la muerte de una mujer y casi 80 personas heridas, dos de ellas en grave estado.

El grave accidente se produjo alrededor de las 14.40 de este lunes, en el kilómetro 330 de la autopista, en ambas manos. En ese momento, la zona era azotada por una fuerte tormenta de viento y tierra, que dejó sin visibilidad a los conductores.

El siniestro dejó imágenes apocalípticas en la autopista Córdoba-Rosario.

El impresionante choque múltiple fue captado en video por una mujer que iba a bordo de un auto que golpeó de atrás a otro vehículo y registró en vivo el momento preciso del impacto. "Acá chocaron", se la escucha decir al ver rodados detenidos en la banquina, en medio de una nube de tierra.

Sin embargo, el conductor niega que se trate de un siniestro y continúa su marcha. "Ahora hay que parar, correte al parque", le vuelve a decir su acompañante al ver una ambulancia, pero ya es tarde. A continuación, la imagen se mueve, pierde el foco, se cae el celular y se escuchan gritos.

"¿Están bien?", le pregunta luego del impacto el conductor a las otras personas que iban a bordo. "Estamos bien, no pasó nada, no te bajes", le responden. "Estamos chocando en cadena, quédense quietos", dice la mujer, mientras otra voz femenina agrega: "Tranquilos que no pasa nada"

La nula visibilidad de los conductores que en ese momento transitaban por el corredor produjo la serie de choques en cadena. Al encontrarse con la tormenta de tierra, los vehículos comenzaron a chocar y el siniestro se trasladó a ambas manos.

"Nunca vi algo igual", confió un bombero de la localidad de Roldán que trabajaba en el lugar, donde se brindaron las primeras curaciones a la vera de la ruta. Luego, fueron trasladas en ambulancia todas las víctimas, dos de ellas en grave estado. Según informaron las autoridades santafecinas, la mujer que perdió la vida era oriunda de Rosario.

La mano a Córdoba ya fue liberada y ahora un operativo de Gendarmería trabaja para despejar la otra mano de los vehículos siniestrados, que va a llevar algunas horas.

Un colectivo que volvía de Río Tercero con chicos de 7º grado de la Escuela rosarina Nº 114 pudo detenerse a unos pocos metros del lugar de la colisión múltiple. "La verdad que nos salvamos de milagro, fuimos iluminados", contó Celia, que venía en el micro.

"Son muchos los vehículos que chocaron, no se veía nada en ese momento. Había mucha gente acostada al costado de la autopista esperando que lleguen los médicos para atenderlos", agregó la mujer.

Por su parte, un miembro de Bomberos de Carcarañá precisó al móvil de Radio 2: “Al arribar nos encontramos con vehículos sobre la calzada, en la colectora y en el cantero central. Por el temporal de tierra se hacía imposible la comunicación entre nosotros, los bomberos”.

El fatal hecho se produjo apenas horas después de que otro siniestro múltiple tuviera lugar en la ruta provincial 13 de la provincia de Córdoba, entre las ciudades de Villa del Rosario y Luque, con un saldo de un hombre de 65 años fallecido, 17 heridos y, al menos, 11 vehículos involucrados.