La altura la puso Argentina: exhibición de la "Scaloneta" en Bolivia

La altura hace que los partidos en Bolivia sean más difíciles. Es distinto, es diferente, porque los 3650 metros del "Hernando Siles" hacen que la pelota corra distinta, que el aire de los jugadores que no están acostumbrados no sea el mismo. Eso siempre y cuando, no sea la Selección Argentina la que está ahí. Probablemente haya sido la mejor actuación de un conjunto nacional en esa cancha, superó con autoridad al local por 3 a 0, con Lionel Messi mirando todo desde afuera, y sigue con puntaje ideal en las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección no nos deja de sorprender, de emocionar, de enamorar. En unas eliminatorias que clasifican 6.5 equipos al Mundial 2026, después de venir del título del mundo, con un triunfo en el debut, jugando en la siempre difícil altura de La Paz, y sin Lionel Messi, los que salieron a la cancha hicieron olvidar todo eso. Lo jugaron como una final, concentrados, metidos, presionando, manejando la pelota y los tiempos, pegándolo un baile inolvidable a un Bolivia que el argumento más importante que tiene para ilusionarse es la ventaja de jugar en el "Hernando Siles", y en gran parte del juego pareció que se jugara en el llano.

Desde el primer minuto estuvo claro que Argentina no iba a ceder protagonismo. Inteligentes, sin desesperarse ni gastar aire demás, trataron de mover la pelota y, cuando vieron la chance, presionaron alto. Así, recuperaron para que De Paul le saque pintura al caño derecho, Enzo Fernández hizo lucir a Vizcarra que se la descolgó del ángulo, y Julián también le probó las manos al arquero local. Bolivia estaba sorprendido y lo único que hacía era faltas, con la permisividad del uruguayo Ostojich que sancionaba pero no amonestaba. El único remate de los de Gustavo Costas, en la etapa, llegó cerca de la media hora y, lo que para cualquier arquero era de riesgo, "Dibu" Martínez lo hizo simple sobre su derecha, sin dar rebote.

Enseguida de eso, llegó la apertura del marcador. Lo merecía el equipo de Scaloni y lo hizo a puro fútbol. Aceleró De Paul entre dos defensores, pivoteó con Julián Álvarez que abrió a la derecha para Di María y el capitán (ante la ausencia de Messi), metió un centro-pase de tres dedos para la aparición goleadora de Enzo Fernández, que tocó de zurda, mordida, y la pelota se metió contra el caño derecho. ¡Golazo! Todo plan que tenía Bolivia se vino abajo y, encima, se quedó con diez por la expulsión de Roberto Fernández por un duro planchazo sobre "Cuti" Romero. Y para completarla, antes del final de la etapa, tras un centro desde tres cuartos de cancha, Di María encontró a Nicolás Tagliafico que ganó la posición, cabeceó mal, pero lo suficientemente bien para que la parábola supere la estirada del arquero y selle el 2 a 0 con el que se fueron al vestuario.

En el complemento no hubo momentos de zozobras para Argentina. Solamente un tiro libre en la puerta del área que Moreno Martins estrelló en la barrera, pero "Dibu" Martínez prácticamente no tocó la pelota, que estuvo todo el tiempo en los pies de los jugadores argentinos, con los tres mediocampistas como bandera, con un sublime partido de Alexis MacAllister jugando de volante central, bien acompañado por De Paul y Enzo Fernández a los costados. El desnivel de siempre de Di María, la presencia y el trabajo de Julián, la inteligencia y colaboración de Nico González. Los de atrás se nombran poco porque tuvieron pocos problemas, salvo una infracción de Otamendi en esa falta que no terminó llevando real peligro.

Los cambios de Scaloni le aportaron frescura y sólo faltaba ajustar el pase para llegar al tercero. Eso pasó a los 38', gran jugada de Di María que asistió a Álvarez, el control del exRiver fue malo, pero la recuperó Palacios en la medialuna y abrió para Nicolás González que metió un "fierrazo" al primer palo y sentenció la historia. Después sólo hubo tiempo para refrescar el equipo en los minutos finales y darle rodaje a Alejandro Garnacho, que con su ingreso ya quedó "bloqueado" por la Selección Argentina y no podrá jugar para otra, más allá de que su deseo es hacerlo con la celeste y blanca.

Argentina gana y sigue. Seis de seis en el inicio de la Eliminatorias, grandes que siguen demostrando, medianos que son las caras de la transición que algún día llegará, y pibes que asoman con mucho hambre, como para que la ilusión de seguir ganando cosas no sea sólo eso y parezca estar muy cerca de la realidad.