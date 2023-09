La NASA habló sobre los OVNIS: "No tenemos evidencia de que sean de origen extraterrestre"

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) comunicó este jueves que el estudio de los OVNI requerirá nuevas técnicas científicas, incluidos satélites avanzados, así como un cambio en la forma en que se perciben los objetos voladores no identificados.

La agencia espacial publicó los hallazgos después de un estudio de un año sobre los OVNI, justo el día después en que desde México se revolucionó al mundo de los medios de comunicación cuando un "ufólogo" mostró "seres no humanos de 1.000 años de antigüedad" en el Congreso.

En su informe de 33 páginas, un equipo independiente encargado por la NASA advirtió que la percepción negativa que rodea a los OVNI representa un obstáculo para la recopilación de datos.

Pero los funcionarios indicaron que la participación de la NASA debería ayudar a reducir el estigma en torno a lo que llama UAP, o

fenómenos anómalos no identificados.

Imagen de un UAP tomada en 2004 a bordo de un caza F/A-18F y publicada por el Departamento de Defensa de EEUU. (Department of Defense via The New York Times)