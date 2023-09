Conmoción: se murió "El Gato" Peters después de un show

La noticia conmueve al mundo del espectáculo y de la política. Sí, este viernes murió Ricardo "El Gato" Peters, un humorista de larga trayectoria que en el último tiempo buscó incursionar en política.

El artista llevaba 40 años en los escenarios y venía de brindar un show en Trenque Lauquen cuando se descompensó y sufrió un paro cardíaco. El músico que lo acompañaba solicitó asistencia médica y fue trasladado al Hospital de Pehuajó, donde se produjo su muerte a los 68 años.

La dolorosa noticia sorprende, teniendo en cuenta que "El Gato" se encontraba en plena gira por el país con el espectáculo “AlparGato, humor para los de a pie”. Aún tenía más de 20 presentaciones pendientes.

Además de su faceta como humorista, Peters también se había adentrado en la política en el último tiempo y lo hizo a través de Juntos por el Cambio. En las Paso, había formado parte de la lista que lideró Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño que finalmente cayó derrotado ante Patricia Bullrich. El hombre se había postulado como precandidato a Diputado Provincial por la Quinta Sección electoral.

Tras conocerse su partida, no faltaron saludos de dirigentes que estuvieron en contacto con él. Uno de ellos fue Emiliano Giri, presidente del Pro Mar del Plata-Batán: "Me duele despedirte porque se que caminar con vos los próximos años no solo hubiera sido ameno sino que uno sentía que estaba hablando con el libro gordo de Petete. Eras un tipo sabio, generoso y con una vocación docente que te salía por los poros. Te voy a extrañar amigo".