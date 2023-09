Massa presentó los detalles del nuevo bono para jubilados del PAMI

Junto a la titular del Programa de Atención Médica de Emergencia (Pami), Luana Volnovich, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó este domingo por la tarde un acto en Hurlingham donde dio detalles sobre un nuevo bono de 45 mil pesos destinado a adultos mayores que reciben una jubilación mínima o media.

“El bono es el resultado de un impuesto al trabajo importado que establecimos, que tiene parte de sus recursos que van al PAMI”, indicó el aspirante al sillón de Rivadavia, y remarcó: “Es decir, le pusimos un impuesto a las importaciones para defender el trabajo argentino y fortalecer a nuestros jubilados".

En esa línea, destacó que este refuerzo -que se pagará en tres cuotas a partir de octubre- fue posible “gracias al superávit mensual que mostró Luana Volnovich en el Pami”. “Ella también me mostró que hay 3 millones de jubilados que cobran una jubilación o media y necesitan aumentar sus ingresos”, completó.

"Quiero pedirles que defiendan con su voto, hablando con su familia, que les expliquen que no tener el (programa) Vivir Mejor significa 20 mil pesos más por mes en la canasta de un jubilado", expresó frente a un auditorio colmado de adultos mayores.

Y pidió que "nos ayuden a contarle a los más jóvenes qué significa que les saquen los medicamentos al jubilado, en nombre del supuesto equilibrio fiscal, y qué significa en el bolsillo de cada jubilado y jubilada que saquen esos medicamentos".

Llamó también a explicar "qué significa que vuelvan las AFJP en la vida de un jubilado y también para el que todavía está trabajando, mostrándole los ejemplos que tenemos todavía de aquellos que desgraciadamente se jubilaron con el sistema de las AFJP y lo perdieron todo".

"Qué significa que en nombre de la reestructuración les quiten el PAMI y les pongan el sistema de vouchers para que anden pululando por las clínicas a ver quién les acepta el cheque de 24 mil pesos por mes, cuando sabemos que la prepaga para adultos mayores cuesta como mínimo 140 mil pesos por mes. Que expliquen qué significa vivir sin derechos", expresó el ministro.

En ese sentido, indicó que "un país que no tiene memoria, no tiene futuro y la mejor forma de demostrar memoria es siendo agradecido con aquellos que construyeron el camino hasta acá, nuestros jubilados y pensionados".

"No vamos a cerrar el PAMI, no van a volver las AFJP, no vamos a recortar el 13% ni los medicamentos, vamos a privilegiar la inversión en nuestros abuelos porque un país con memoria y gratitud es un país con futuro", aseguró.

Desde el Palacio de Hacienda habían anunciado la ampliación del programa de beneficiarios (llegará hasta 2,9 millones de individuos) y que el refuerzo será de 45 mil pesos, dividido entre los meses de septiembre, octubre y noviembre. El cobro se iniciará el 1 de octubre, junto con los haberes previsionales, según explicitaron los dirigentes, sobre la medida que se suma al incremento en bonos anunciados previamente.

¿Hay que anotarse para el refuerzo del Programa Alimentario?

Sobre cómo anotarse al refuerzo del Programa Alimentario, Volnovich explicó: “No hay que hacer ningún otro trámite. Cuando te afilias al Pami formás parte del programa de medicamentos gratis. Ahora, de forma automática, sos parte del Programa Alimentario”.