Insólito: un futbolista lesionó a dos rivales al mismo tiempo con una fuerte patada voladora

De la misma forma que hay jugadas memorables en el fútbol hay patadas y faltas que quedan marcadas en la historia por su brutalidad. Eso mismo ocurrió en la liga de Honduras cuando un defensor, con toda la imprudencia del mundo, lesionó a dos rivales con una durísima patada voladora.

Se trata de André Orellana, futbolista del Marathón, que perdió totalmente la cabeza durante el clásico contra Olimpia, el cual iba perdiendo por 1 a 0. Sobre el cierre del partido, a los 88 minutos para ser exactos, Orellana fue a golpear a los jugadores Germán Mejía y Carlos Pineda sin ninguna intención de disputar la pelota.

Tras el violento choque, los jugadores de Olimpia quedaron tendidos en el piso, mientras que el árbitro Selvin Brown no dudó y le mostró la tarjeta roja a Orellana, quien curiosamente cumple su segunda temporada a préstamo proveniente de Olimpia.

Además de la roja, al defensor del Marathón podría caberle una dura sanción de varios partidos al considerarse una acción de "juego brusco y grave".

“Fue producto de la calentura, no fue una jugada correcta”, señaló André Orellana al terminar el partido, en un claro gesto de arrepentimiento.

Y continuó: “Esto es parte del fútbol, de mí parte nada más queda corregir y saber controlar cada impulso. Tengo que saber tener un balance, les digo que que esto no volverá a ocurrir”.

Con respecto a una posible sanción que lo deje afuera del torneo, el futbolista señaló que espera que no sea tan dura: “La verdad me equivoqué y quiero pedir disculpas a todos. Uno es ser humano y de los errores se aprende. Espero que la sanción no sea tan fuerte”.