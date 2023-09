Los padres de Alejandro Sánchez pidieron la recusación del fiscal Cistoldi "por mal desempeño"

La familia del joven que en enero de este año murió tras un violento choque entre un auto y una moto pidió la recusación del fiscal Pablo Cistoldi de la causa por "mal desempeño", pero el juez lo denegó.

El fiscal Pablo Cistoldi no será apartado de su rol en el juicio relacionado al fatal incidente vial que cobró la vida de Alejandro Sánchez. La noticia fue confirmada a 0223, por el padre de la víctima, Oscar Sánchez, quien expresó su descontento ante la decisión. Según Sánchez, consideran que el fiscal ha tenido un desempeño cuestionable en el caso y temen que esto impida el acceso a una verdadera justicia para su hijo. "El fiscal estuvo todo este tiempo calentando una silla, siempre tratando de ir a un juicio abreviado o una probation", aseguró Oscar Sánchez.

Según relató Oscar Sánchez a este medio se produjo un encuentro entre el fiscal, los abogados involucrados y los padres de la víctima pero no logró cambiar el rumbo de la situación. Sánchez comentó al respecto: “Estuvimos con el fiscal, mi abogado y el abogado del hombre que mató a mi hijo. El fiscal se hizo cargo de todo lo que me dijo. Yo no puedo entender cómo no lo recusaron."

Alejandro Sánchez, de 24 años, perdió la vida a comienzos de este año en Mar del Plata, en un trágico suceso vial. El incidente ocurrió cuando un vehículo Chevrolet Astra, conducido por un hombre de 27 años, colisionó con la motocicleta Honda CBX250 que Alejandro manejaba. "La policía nos dijo que mi hijo había pasado en rojo, nos enojamos mucho con él y después un amigo suyo que trabaja en el COM nos hizo llegar las imágenes donde se ve claramente que el auto pasó en rojo y lo mató. Ni siquiera frenó para asistirlo" denuncia Oscar visiblemente dolido por la pérdida.

Inés Juárez, madre de Alejandro, aseguró que "nos cuesta todos los días, lo extrañamos, no es justo que nosotros estemos acá pidiendo justicia y el que lo mató esté en su casa". Con respecto al pedido de recusación la madre de la victima sostuvo: "Esperamos que el juez escuche nuestro pedido, nosotros queremos otro fiscal en la causa porque esta persona no está haciendo nada por mi hijo ni por hacer justicia por lo que pasó."

La familia de Alejandro, además, advierte que el malestar hacia el fiscal y el mal desempeño suyo no es algo nuevo, sino que ya se ha dado en otros casos: "Así se lo hizo también a Violeta, la mamá que a su hijo lo atropelló un camión, se lo hizo a la mamá de Jairo, que pedían ir a juicio oral y él solicitó una probation sin consultarlo con ella faltándole el respeto, tenés el caso de Lalo Ramos, tenés un montón de casos que se ve que no trabaja para la victima y trabaja para el victimario". Oscar Sánchez asegura: "Yo voy a ir contra él hasta las últimas consecuencias, este personaje (en referencia a Pablo Cistoldi) tiene una caradurez que no se puede creer."