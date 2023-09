Fabiana Cantilo denunció que le prohíben ver a Charly García

La cantante Fabiala Cantilo denunció en una entrevista que tiene prohibido el contacto con Charly García, que no atraviesa por una buena situación de salud y a quien su entorno le veda la visita de algunos amigos.

En una entrevista que fue publicada este sábado por el diario La Nación, la artista fue consultada por el presente del ídolo del rock nacional y dio una inesperada respuesta: "No me lo dejan ver, así que lo último que sé es que no camina".

"No sé el porqué. Hay gente que a la que no nos lo dejan ver y yo ya dejé de insistir", amplió la interprete de "Fue amor", entre otros tantos himnos populares. "No sé si no me quieren o qué pasó", agregó.

Pese a la gravedad de la denuncia, Cantilo no quiso brindar mayores detalles sobre quiénes son los que le impiden el contacto con el compositor de "Yendo de la cama al living" y dejó entrever que hay algo más tras el alejamiento: "No importa quiénes porque ya está. Es raro todo".

Por otro lado, afirmó que otro reconocido músico y amigo de ambos sí está al tanto de la salud de García. "Fito está en contacto con toda la situación", dijo la cantante en clara referencia a su ex pareja, Fito Páez.

La polémica sobre la relación entre los 3 músicos

Hace algunos meses, a raíz del furor por la serie de Netflix "El amor después del amor" sobre la vida de Fito Páez, comenzó a correr un rumor acerca de que Fabiana Cantilo comenzó una relación con el rosarino a modo de despecho, luego de un vínculo frustrado con Charly García.

Frente a las versiones, la ex integrante de "Los Twist" recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar las cosas. “Ya vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo, es mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola. Mentira”, dijo y agregó con contundencia: "Sólo elegí a Fito”.

Fito y Fabiana se conocieron grabando el mítico disco de Charly "Piano Bar".

“Charly me re daba bola, yo lo dejé por Fito”, aseguró la artista y explicó los motivos por los cuales salió a dar explicaciones: “Odio las mentiras y la prensa amarillista es como la base de todas las mentiras juntas para vender la historia”.

Sobre cómo surgió el amor con Páez, Cantilo detalló: “Un día abrí la puerta y estaba un ser con el pelo largo... era una cosa como un flechazo. Siempre hablo con Fito que lo conozco de otra vida. Él era mi cable a tierra”.

La pareja se conoció en 1989, durante los ensayos y las grabaciones de “Piano bar”, el mítico disco de Charly García. Tanto el rosarino como la cantante formaban parte de la banda del músico, en la que él tocaba el teclado y ella hacía coros.