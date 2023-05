Fabiana Cantilo reveló por qué “dejó” a Charly García por Fito Páez

El estreno de la serie "El amor después del amor", que narra parte de la vida de Fito Páez no pasó desapercibido. No sólo para sus fanáticos, sino también para los propios artistas que se vieron reflejados en los 8 capítulos de El amor después del amor.

En los últimos días, comenzó a correrse un rumor acerca de que Cantilo comenzó una relación con Páez a modo de despecho, luego de un vínculo frustrado con Charly García.

Por tal motivo, es que la ex Los Twist recurrió nuevamente a su Instagram para aclarar los tantos. “Ya vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo, es mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola mentira”, comenzó, en la misma línea aclaró que “solo elegí a Fito”.

“Charly me re daba bola, yo lo dejé por Fito”, aseguró la artista y explicó los motivos por los cuales salía explicar: “Odio las mentiras y la prensa amarillista es como la base de todas las mentiras juntas para vender la historia”.

No es la primera vez que Cantilo se refiere a la época en la que conoció al creador de "Pétalo de sal". Tras el estreno de la serie, una de las cantantes que alzó la voz fue la propia Fabiana Cantilo que, en varias oportunidades, recurrió a sus redes sociales para hablar sobre el tema y despertó una catarata de comentarios con sus palabras.

Cuando sus seguidores interpretaron que parecía estar molesta con la forma en que se cuenta la historia, Cantilo aclaró: “Hola. Seres, no estoy enojada, por favor”, comenzó la artista antes de lanzar una carcajada. “Se entendió todo mal”, sumó. “Qué lindo sol, qué lindo día, qué lindo todo. A veces mi tono es medio raro”, se sinceró Cantilo. Y siguió: “Estoy muy feliz con todo, chicos. Con mi vida, con estar limpia hace 10 años y cinco meses, con Fito, con la serie de Fito”.