Cornejo superó con comodidad a De Marchi y es el nuevo gobernador de Mendoza

El radical Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) se imponía con el 39,86% de los votos y es el nuevo gobernador de la provincia de Mendoza, con el 65,61% de las mesas escrutadas, tras las elecciones celebradas este domingo. Lo seguía el candidato de Unión Mendocina, Omar De Marchi, con el 29,31%.

En tercer lugar, se posicionaba el peronista Omar Parisi con el 15,16%. En cuarta posición quedaba Mario Vadillo, del Partido Verde, con el 11,58% y en último lugar se ubicaba Leandro Jiménez, del Frente de Izquierda, con el 4,09%.

Con el triunfo de Cornejo, Juntos por el Cambio continúa con la ola de buenos resultados provinciales y aspira que impulse la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, que estuvo en el búnker del senador radical junto a su compañero de fórmula, Luis Petri, también mendocino.

En su discurso, el integrante de la Cámara alta celebró su triunfo y lo nacionalizó: "Queremos pedirle a los mendocinos, pero también a los argentinos, que hagamos un cambio seguro, un cambio sostenido de la Argentina, para que no estemos en vaivenes, subidas y bajadas, con peligro de vuelta al populismo en muy poco tiempo".

En esa línea, continuó: "Por eso es que estamos desde aquí, desde Mendoza, pidiéndoles el voto para la fórmula de Patricia Bullrich, presidente, y Luis Petri, mendocino, vicepresidente".

"Acá hay un equipo para gobernar la Argentina. Hay un equipo que puede sacar adelante al país. No sólo con bronca vamos a sacar adelante al país. Lo vamos a sacar con ideas, con proyectos", agregó Cornejo.

Además del binomio presidencialista de JxC, Cornejo fue acompañado por Gustavo Valdés, gobernador reelecto de Corrientes, y dirigente de la primera línea de la coalición opositora.

"Me llena de orgullo, pero me genera compromiso. Mucho más compromiso del que ya tengo por el servicio público, al que amo, al que me he preparado profesionalmente y el que hemos construido con un equipo que sin duda alguna me sobrepasa a mí", reflexionó Cornejo.

Por su parte, la vicegobernadora electa, Hebe Casado, pronunció un breve discurso en el llenó de flores a Cornejo y apuntó contra Omar De Marchi, ex PRO y rival en los comicios de hoy: "A cada uno de los mendocinos, esto es gracias a Alfredo Cornejo, que es un estadista, es una persona que ve más allá que el resto de nosotros, y por eso lo acompañé".

"Agradecerle a Patricia (Bullrich) por la confianza, porque a pesar de todos los palos en las ruedas que me puso De Marchi, estoy acá. Un saludo enorme para De Marchi. Muchas gracias", disparó Casado.

De Marchi se mostró conforme con su rendimiento

Pasadas las 22 horas, el ex líder del PRO local se subió al escenario de su búnker y agradeció a los mendocinos que lo acompañaron: "Es bueno lo que nos ha pasado, obviamente queríamos ganar, no vamos a pecar de humildes. Queríamos ganar, claro que queríamos ganar. Trabajamos para eso".

"La Unión Mendocina tiene solo 160 días y no es el cambio de nombre de un partido preexistente, es el nacimiento de una nueva fuerza que ha llegado a la provincia para instalarse con fuerza, y nuestro punto de partida es, nada más y nada menos, que el 30% de los mendocinos que nos han acompañado desde este inicio", inició De Marchi.

Para el legislador nacional, será la "primera vez en 8 años" que la Provincia de Mendoza tendrá "una oposición seria, responsable, sustanciada con los intereses de locales".