"Massa es el que más se preparó para ser presidente"

El presidente Alberto Fernández destacó este martes que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "es, de su generación, el que más se preparó para ser" jefe de Estado y dijo que su "sueño" es poder entregarle la banda el próximo 10 de diciembre.



"Es, de su generación, el que más se preparo para ser presidente de la Argentina, con quien compartimos los mismos valores y compromisos. No se dejen confundir, que no les vendan espejitos de colores. Los problemas no se arreglan con una motosierra. Si quieren un país con justicia social voten a Sergio, que es el que va a garantizarnos seguir por la senda del crecimiento y el desarrollo", dijo el mandatario el encabezar el acto de puesta en marcha de la planta de pretratamiento del Sistema Riachuelo en Dock Sud.

Fernández destacó en su discurso que "la obra pública es un gran motor para que la economía se levante", remarcó que el presupuesto de Aysa aumentó un 1590 por ciento durante su gestión y que las obras de saneamiento crecieron de un 56 a un 65 por ciento en su gobierno.

"Que nadie nos reclame que nos olvidamos de los que más necesitaban, lo hicimos en situaciones muy adversas cuando llegamos. Hemos hecho mucho pero no hemos hecho todo", afirmó el jefe de Estado durante el acto que compartió con los ministros de Economía, Sergio Massa, y Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la presidenta de AySA, Malena Galmarini, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Momentos antes, Massa, destacó la "obra histórica" que representa la planta de pretratamiento del Sistema Riachuelo en la localidad de Dock Sud, Avellaneda, y dijo que "esto no es timba financiera, sino que son las deudas que permiten universalizar servicios".





"A Cristina (Kirchner) le tocó empezar esta obra y a Alberto terminarla. A algunos nos gusta hacer y a otros hablar, pero mejor que decir es hacer y hoy estamos terminando esta obra histórica", dijo Massa en el acto, donde hizo una fuerte defensa de la "inversión pública" y cuestionó a aquellos que "no pudieron hacer ni un kilometro de subte" y también a aquellos "negacionistas del cambio climático y que no les importan nuestros ríos".