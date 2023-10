Tres más sacaron pasaje a playoffs

Se jugó la undécima fecha de la segunda fase, y cuando restan dos jornadas para la finalización de la segunda fase, todavía quedan muchas cosas para definir. En la Zona Campeonato, Atlético Mar del Plata, Kimberley y River se sumaron a Deportivo Norte y Once Unidos como primeros clasificados a playoffs. De ahí para abajo, el resto sigue con posibilidades de llegar (entran 12 de 14). En la Zona Reválida, Argentinos del Sud volvió a ganar pero no logra cortarse porque los perseguidores también suman de a tres y aún no hay ninguno con boleto asegurado en los 16avos de final.

Resultados - 11ma fecha

Zona Campeonato

Banfield 1 – Atlético Mar del Plata 1

Independiente 2 – Alvarado 2

San Isidro 0 – River 0

Once Unidos 2 – Quilmes 3

General Urquiza 1 – Círculo 1

Kimberley 1 – Los Andes 1

Deportivo Norte 1 – Libertad 0

Zona Reválida

Peñarol 1 – San Lorenzo 3

Chapadmalal 1 – El Cañón 2

Cadetes 2 – Unión 1

Talleres 2 – Racing 1

Nación 1 – Almagro Florida 3

Al Ver Verás 1 – San José 2

Argentinos del Sud 3 – Boca 0

Posiciones

Zona Campeonato

Deportivo Norte....24 puntos (C)

Once Unidos...21 (C)

Atlético Mar del Plata...19 (C)

Kimberley...18 (C)

River...17 (C)

Independiente...14

Urquiza...13

Círculo...12

Alvarado...12

Quilmes...12

Banfield...11

San Isidro...11

Juventud Unida...10

Libertad...7

Zona Reválida

Argentinos del Sud...22 puntos

Almagro Florida...21

San José...20

Chapadmalal...18

Talleres...18

San Lorenzo...17

El Cañón...17

Cadetes...17

Boca...16

Al Ver Verás...15

Racing...10

Peñarol...10

Nación...9

Unión...6