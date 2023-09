Montenegro destaca la importancia de posicionar a Mar del Plata como centro de convenciones

Con la presencia del intendente Guillermo Montenegro, este miércoles quedó inaugurado el Icca Latin América & Caribbean Summitt 2023, el evento regional de turismo que agrupa a más de 1100 empresas y organizaciones de casi 100 países en todo el mundo.

En esta oportunidad, participan del encuentro los 50 proveedores más notables y líderes mundiales en el manejo, transporte y alojamiento de reuniones internacionales. “Es muy bueno pensar hace cuatro años que hubiéramos tenido un evento de estas características viéndolo la importancia que genera el turismo de convenciones pero que va de la mano de toda la experiencia que puede generar Mar del Plata”, dijo el Jefe Comunal en diálogo con 0223.

“Si hace cuatro años hubiéramos pensado que un evento de estas características estuviera en Mar del Plata, hubiera dicho que no. Me parece que esto tiene que ver también con lo que se fue logrando: salir de esa de esa ciudad que estaba como quieta, estancada y que no permitía un montón de cosas y que hoy los marplatenses tomaron la decisión de hacer las cosas que están ocurriendo”, sostuvo Montenegro.

Además, el intendente destacó la importancia de contar en la ciudad con un Centro de Convenciones. “No es solamente la convención sino la experiencia que genera venir a una ciudad de nuestras características, que no es solamente ir a un lugar como para generar la convención específicamente sino todo lo que te genera con con los distintos lugares de visitar, con las distintas experiencias que se puede generar”, consideró.

“Parece que es mucho más importante acelerar con todo lo la potencia que tiene Mar del Plata que pensar en solamente un lugar. Yo creo que va a decantar solo”, cerró en esta línea el Jefe Comunal.

Icca Summitt 2023 es uno de los eventos más demandados de la región latinoamericana respecto al segmento Mice (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), que incluye reuniones de negocios; viajes de motivación y de ocio; conferencias científicas y prácticas; seminarios de capacitación y eventos corporativos.