Más de 4500 marplatenses ya pudieron jubilarse con el nuevo plan de pago de deuda previsional

Fueron más de 4500 los y las marplatenses que ya pudieron jubilarse en el marco del nuevo plan de pago de deuda previsional que fue impulsado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a cargo de Fernanda Raverta.

El dato fue confirmado a 0223 por fuentes del organismo, después que este viernes la directora ejecutiva y candidata a intendenta de Encuentro Marplatense entregara la jubilación número 200 mil en todo el país.

A cinco meses del lanzamiento del plan, desde Anses precisaron que en Mar del Plata se iniciaron alrededor de 6500 trámites y que, de ese total, ya pudieron finalizarse 4500 jubilaciones. Además, las autoridades consultaron un dato no menor: más del 65% de las jubilaciones otorgadas fueron destinadas a mujeres.

“Quiero felicitar especialmente a los nuevos jubilados, porque son muchos años de esfuerzo para llegar a este momento, después de pelearla toda la vida, empiezan una nueva etapa para encontrarse con quienes más quieren, para ir a los centros de jubilados y para disfrutar de sus familias. Todo esto es posible porque hay un Estado que los cuida”, dijo Raverta, en el marco del acto que encabezó el viernes en la ciudad.

Qué es el plan de pago de deuda previsional

Con el esquema que propone este plan, las argentinas y argentinos que no llegan a cumplir con los 30 años de aportes tienen la posibilidad de regularizar su deuda previsional y acceder a la jubilación.

Para solicitar turno ingresar con Clave de la Seguridad Social en anses.gob.ar; Turnos y seleccionar la opción Para Plan de Pago Deuda Previsional - Asesoramiento Jubilación. Para más información, las personas interesadas pueden ingresar aquí.

¿A quiénes alcanza?

● Mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no poseen los 30 años de aportes requeridos.

● Podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive.

● El Plan de Pago de Deuda Previsional es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.

● El monto a descontar no puede exceder las 120 cuotas mensuales ni el 30 por ciento del haber mínimo vigente.