Teatristas independientes conformes con el desarrollo de la temporada

Marplatenses y turistas en los últimos años eligen, a la hora de ver un espectáculo teatral salas que están fuera del circuito comercial. La cartelera independiente de la ciudad cuenta con un amplio abanico de obras de todos los géneros que suelen ser una buena opción a la ora de escalar del teatro comercial. Referentes de diferentes salas de la ciudad indicaron que durante las dos primeras semanas de enero, en líneas generales tuvieron una buena respuesta de público.

“Estos primeros diez días de enero venimos con buena respuesta del público”, aseguró en diálogo con 0223, la dramaturga, directora teatral y responsable del Centro Cultural “El Séptimo Fuego” Viviana Ruiz, al tiempo que resaltó que, en parte la afluencia de público se da por la trayectoria del lugar que ya lleva 26 años ininterrumpidos.

“Tenemos un público que todos los años que viene a Mar del Plata viene a ver espectáculos, turismo que viene del interior”, señaló. “Tal vez no tenemos el nivel de respuesta de la temporada pasada que me parece que arrancó mejor. Pero no podemos quejarnos”, dijo.

En la misma línea, Marcelo Cañete, referente del teatro de la Sociedad Bancaria, consideró que la sala registra “la misma respuesta de público” que la temporada 2023, aunque reconoció que, los días de semana, el porcentaje de público cae.

“Es prácticamente lo que veníamos trabajando, el mismo movimiento de espectadores. En las salas independientes está acompañando el público. Pero si bajó el turismo en días de semana ...el finde viene mucho más”

El teatro comercial también apuesta por las obras "de texto"

"La temporada arrancó muy bien", aseguran desde el Teatro Auditorium a este medio al tiempo que detallaron que "El brote", el unipersonal protagonixdo por Roberto Pelloni es una de las más elegidas por el público de acuerdo al último relevamiento de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet).

Carlos Rottemberg, en tanto, uno de los referentes de las temporadas en verano aseguró que "transcurridos los primeros quince días de la temporada teatral de Mar del Plata se confirma un crecimiento del 54% en las entradas vendidas en comparación con el mismo período del año pasado, aún con una cuota algo menor de turismo llegado a la ciudad", dijo.

A mediados de diciembre, el empresario había anunciado que, ante la incertidumbre por la crisis económica, no trasladaría la inflación de los costos al precio de los tickets teatrales, que se mantendrían entre 8.000 y 12.000 pesos en sus valores más caros.

La música también es un termómetro de la temporada 2024

Por su parte, desde la productora de espectáculos musicales 300 Producciones que este verano trae a Mar del Plata artistas de la talla de La Konga, Mex Urtizberea, Luciano Pereyra y Ciro y Los Persas indicaron, en diálogo con 0223 que la venta de tickets para los conciertos se mantiene a "buen ritmo" y detallaron que apuntan no solo al público local y los turistas que llegan a la ciudad sino también "al público de la zona"