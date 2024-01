Montenegro pidió por la liberación del bebé argentino secuestrado por Hamas

Este domingo, el intendente Guillermo Montenegro se expresó a través de su cuenta de X (ex Twitter), pidiendo que "devuelvan a casa" a los 136 rehenes, entre ellos el bebé argentino, Kfir Bibas. Su pedido llegó en el marco de los 100 días que se cumplieron del repudiable ataque terrorista de Hamas a Israel.

Al respecto, manifestó: "Hoy se cumplen 100 días del ataque terrorista de Hamas que terminó con la vida de 1400 personas y mantiene a 136 como rehenes. Entre ellos Kfir, un bebé argentino secuestrado con sólo 8 meses. No sabemos dónde o cómo están. Ni siquiera si están vivos. #DevuélvanlosACasaYa".

Cabe mencionar que el Intendente de General Pueyrredon se sumó así a la campaña lanzada de manera masiva a nivel mundial, por la cual se pidió la paz en el medio de un conflicto que lejos está de encontrar una solución, y que sigue sumando víctimas y secuestros bajo el fuego cruzado.

Si bien, tal y como lo reflejó Montenegro, no hay noticias del pequeño Kfir, las esperanzas no se pierde de que se encuentre en cautiverio. En tres días cumplirá su primer año de vida y según las informaciones oficiales, es el rehén de menor edad, pero no es el único niño.

El brutal secuestro

Kfir fue secuestrado mientras se encontraba con su familia en su casa del Kibutz Nir Oz, una vivienda tradicional ubicada en una ciudad sureña de Israel. La cercanía con Franja de Gaza los expuso más de la cuenta, dado que están situados tan solo a unos tres kilómetros. El lugar es característico por la gran inmigración que llegó en los últimos años desde Sudamérica.

La situación del niño argentino israelí dio la vuelta al mundo luego de que se dieran a conocer unas brutales imágenes de su secuestro, donde además se sumaron más víctimas, su hermano de 4 años, Ariel, como así también su madre, Shiri.

Fue un grupo de terroristas armados los que irrumpieron en su casa y violentamente se los llevaron. En ese momento, la madre abrazó a sus hijos pero nada pudo hacer frente a tanta violencia.

Esos interminables minutos de terror no quedaron ahí, porque posteriormente el padre del bebé, Yarden, también fue secuestrado, mientras que otro grupo armado se encargó de asesinar a sus abuelos, los padres de su madre, José Luis Silberman, de nacionalidad argentina, y a Marguit Schneider, nacida en Perú.

Una luz al final del túnel que se apagó

Cabe mencionar que el pasado mes de noviembre, Qatar intervino en el conflicto y había llegado a una negociación con Israel y Hamas para que la familia sea entregada. Se asumió el compromiso pero ese pacto nunca se cumplió.

Para complejizar más la situación y las posibilidades de ubicarlos, las informaciones que llegan desde el otro lado del mundo indican que los secuestrados podrían ya no estar en manos de los terroristas de Hamas, sino de otros grupos armados de Gaza, tal y como ya ocurrió con más víctimas.

A 100 días del ataque terrorista de Hamas

A la fecha, son cientos los secuestrados en Gaza. El 7 de octubre del pasado año comenzó el conflicto cuando decenas de grupos de terroristas de Hamas decidieron atacar a Israel sin previo aviso, y lo hicieron aplicando toda su inteligencia y fuerza de guerra.

Coordinaron previamente operaciones que llevaron adelante en simultáneo tanto con ataques aéreos, por tierra, y al mismo tiempo, infiltrando un número superior a los cien terroristas por el sur de Israel desde la Franja de Gaza.

Allí comenzó el brutal ataque armado y la captura de rehenes en distintas ciudades, además de dejar a su paso miles de muertos. Hasta el momento a nivel internacional se contabilizaron más de 1200 asesinatos.

No contentos con ello, a su paso arrasaron con poblados enteros incendiando casas, edificios históricos, sin importar si estaban o no ocupados. Ejecutaron familias enteras de civiles, e incluso recurrieron a repudiables prácticas por las cuales decapitaron a sus víctimas y calcinaron bebés.

Muchas de las personas asesinadas también fueron usadas por los terroristas posteriormente para mostrarle al mundo el alcance de lo que estaban haciendo, cuando desfilaban por las calles de algunos poblados mostrando los cuerpos.

Argentina se sumó a la Campaña

En el marco de los 100 días que se cumplen este domingo desde el primer ataque, en Argentina, como desde otras muchas otras ciudades del mundo, se dieron expresiones a través de las redes sociales para pedir por el final del conflicto y la liberación de los rehenes.

En este marco fue que incluso el propio presidente Javier Milei, junto con otros representantes políticos, emitieron distintos mensajes pero siempre bajo el mismo pedido: "Terminar con el conflicto y liberar a las víctimas".

"Hoy se cumplen 100 días del brutal ataque terrorista de Hamas. Condenamos todo acto de terrorismo. Expresamos nuestro solidaridad con el Pueblo de Israel. Y avalamos el derecho a la legítima defensa de Israel", publicó Milei en X (ex Twitter).

El próximo miércoles 17 de enero Kfir Bibas cumplirá su primera año de vida, por lo que su familia, allegados y autoconvocados, se reunirán en Parque Centenario para pedir por su liberación.

Mientras tanto, Israel, como lo viene haciendo desde aquel 7 de octubre, sigue en guerra con Hamas sin saber cuántas víctimas más se cobrará el conflicto y si los rehenes algunas vez serán liberados.