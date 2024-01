Ángel de Brito apuntó contra Javier Milei y defendió a Lali: "No quiero un presidente señalando ciudadanos"

En los últimos días, el presidente de la Nación Javier Milei volvió a apuntar contra Lali Espósito. Ante el escándalo, Ángel de Brito dedicó un espacio en sus redes para repudiar la actitud de Javier Milei y defender a la artista.

El escándalo se desató cuando Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, denunció que el Gobierno está endeudado con su provincia, lo que desencadenó protestas de las fuerzas de seguridad y el personal de salud.

A esto, Javier Milei contestó a las protestas y fulminó a Lali: "Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos...Digamos, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la policía, no es problema nuestro".

Además, el mandatario le dio "me gusta" a varios posteos que afirmaban que la artista iba a dejar su carrera musical, a lo que la artista contestó: "No me alejo de la música. Me voy a meter a hacer el mejor disco de mi vida".

La reacción de Ángel de Brito ante el cruce del presidente y la cantante

A través de la red social X, el conductor y periodista de Espectáculos repudió al presidente por atacar a una "ciudadana": "Si el gobernador riojano gastó excesivamente en recitales, que lo denuncian judicialmente, como a cualquier otro que despilfarre el dinero de los que pagamos impuestos (excesivos). No es culpa de los ciudadanos, ni de los que trabajan para el estado...".

"No quiero un presidente señalando ciudadanos, ni a Lali ni a cualquier otro. Ya lo vimos con otros nefastos anteriores. Pensar distinto y expresarnos es la base de la democracia. Quiero un gobierno que elimine la inflación y la seguridad", sentenció de Brito.