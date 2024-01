El Gobierno aceptaría cambios en la Ley Ómnibus, incluyendo la pesca

El Gobierno nacional habría enviado a diputados nacionales una lista con más de 100 modificaciones al proyecto de Ley Ómnibus, para evitar una derrota parlamentaria que sepulte la iniciativa del presidente Javier Milei. El hecho fue adelantado por legisladores a través de medios nacionales, por lo que se esperan cambios en las próximas horas.

Uno de los más resonantes sería el de las modificaciones a la Ley de Pesca, cuestionada duramente por trabajadores, gremios y empresarios portuarios, como también por el gobierno local a cargo de Guillermo Montenegro, quien había viajado a Buenos Aires para mantener un encuentro con el Ministro del Interior, Guillermo Francos, en busca de destrabar el conflicto.

Según trascendió, desde el Gobierno nacional aceptarían tres de los puntos más discutidos por el sector:

-Se mantiene la obligación de desembarcar en Argentina.

-Se aclara que el sistema de licitaciones no va a ser internacional.

-Se mantienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local.

A pesar de estas modificaciones, desde el sector no están de acuerdo con que sólo se modifique una parte del proyecto sino que buscan que la pesca no sea incluida en su totalidad. "Si bien aseguran que el trabajo va a ser argentino, la soberanía de 200 millas y la descarga del producto en puertos argentinos, entendemos que son todos puntos que no tienen discusión. La Ley de Pesca no se tiene que tocar", había asegurado Pablo Trueba al salir de la reunión con el gabinete municipal y empresarios portuarios.

