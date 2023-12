El Municipio contra cambios de Milei a la pesca: "Le pega de lleno al laburo marplatense"

A raíz de las medidas enviadas al Congreso por el presidente Javier Milei en la denominada 'Ley Ómnibus', desde el Municipio cuestionaron cómo afecta el trabajo marplatense, puntualmente al sector de la pesca y la producción. Al respecto, el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de General Pueyrredon, Fernando Muro, dialogó con 0223 y lamentó la decisión del gobierno nacional: "Estamos totalmente sorprendidos porque es un proyecto que no fue trabajado con el sector ni con las autoridades locales; nos parece un despropósito porque le pega de lleno al laburo marplatense, tiene un impacto muy negativo en el trabajo local".

En ese sentido, Muro aseguró que desde la gestión acompañarán al sector productivo: "Ya estamos trabajando con los legisladores porque nuestra postura es defender el trabajo. Tenemos que ver la letra chica de esto, porque hay que detallar qué es lo que se está poniendo en riesgo respecto del producto primario y lo que pasa después con la industria desarrollada. Pero sin dudas, con esta medida se desregula el laburo local".

Muro aseguró que el proyecto no fue trabajado con el sector pesquero ni con autoridades locales

A su vez, el funcionario de Guillermo Montenegro lamentó no tener un interlocutor nacional, ya que "no hay nadie con quien hablar": "El subsecretario de Pesca no está nombrado, no hay gente a cargo del sector. Es sorprendente e insólito y no entendemos cuál es el espíritu de las modificaciones, ni quiénes las tomaron ya que Mar del Plata es pionera en la industria pesquera y viene teniendo altos niveles de desarrollo. Venimos trabajando muy bien por lo que no entendemos este cambio tan brusco".

Entre el paquete de reformas elevado, el Gobierno nacional propone modificaciones sustanciales en cuanto a los permisos de pesca y las cuotas de captura. Pero no sólo eso sino que con respecto a los permisos, elimina el requisito de que se emplee mano de obra local, lo que abre el panorama a la contratación de personal extranjero en detrimento del argentino. "Se pone en peligro tanto el recurso naval como también el que está en tierra, ya que nos deja en desigualdad de condiciones y pone en riesgo el trabajo de los marplatenses. Con esto, estamos abriendo el recurso local a fuerzas extranjeras siendo que la pesca es central para Mar del Plata y su producción", enfatizó Muro.

El funcionario dijo que están trabajando con legisladores y el sector.

Las Cámaras Pesqueras también rechazaron la reforma

Por medio de un comunicado, Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina manifestó su rechazo a los términos y alcances del proyecto de Milei ya que "introduce modificaciones sustanciales al Régimen Federal de Pesca normado por la Ley 24.922". En ese marco, remarcaron que "las profundas reformas impactarán en la industria pesquera" y que se dieron "a partir de una iniciativa que no ha tenido su origen en consultas o interacciones con los eslabones de la cadena productiva".

Las cámaras pesqueras se oponen a Milei.

"La industria pesquera se vería seriamente afectada en su esencia, modificándose derechos adquiridos, afectando hasta cuestiones de soberanía y en perjuicio del trabajo nacional. Una reforma, en los términos del proyecto de ley elevado al Parlamento, pondría en riesgo el cuidado y la sustentabilidad de los recursos pesqueros y merece un tratamiento serio y sin apresuramientos. La pesca argentina ha venido advirtiendo sobre la crisis que la afecta y cambios de este calibre no harían más que profundizar esa situación", lamentaron.

El comunicado fue firmado por Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPECA); Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA); Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA); Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA); Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (AEPCYF); Unión De Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA); Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP); Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), y Cámara de Frigoríficos Exportadores de da Pesca (CAFREXPORT).