Andy Kusnetzoff: "Solo tengo agradecimiento por lo que estoy viviendo"

Andy Kusnetzoff llega a Mar del Plata con “Las cosas maravillosas”, una obra de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe que propone al espectador vivir una experiencia diferente bajo la dirección de Mey Scápola.

Antes de sus dos únicas presentaciones en la ciudad, el periodista, conductor y productor habló con 0223 sobre la obra, su presente laboral y los proyectos que tiene para lo que resta del año.

- Llegas a Mar del Plata en "Modo actor" está vez y con un unipersonal ¿Cuáles son las expectativas en la previa de la presentación?

- La verdad que tenía muchas ganas de venir a Mar del Plata, aunque sea un día que es lo que podemos hacer. Y muy contento de hacer estas dos funciones en el Teatro Mar del Plata. Me gusta mucho la ciudad, vine mucho a trabajar, pero siempre haciendo radio. Y esto del teatro es nuevo y esta obra me gusta mucho. Así que muy contento de poder compartirlo con la gente de acá de Mar del Plata.

- ¿Cómo llego la propuesta de "Las cosas maravillosas"? ¿Qué fue lo que te motivó a aceptar ser parte de la obra?

- Bueno, la directora Mey Scápola, que trabajamos juntos en la radio, me dijo vos tenés que hacer esta obra, y yo le dije a mí no sé si esto va a nacer teatro, no me veía, me dijo "mirala" y la vi en HBO, hay una versión de lo que fue el teatro en Nueva York, y a los 10 minutos la llamé y le dije la hago, realmente es una obra muy impactante, está muy buena, me tocó y tiene un lado emocional muy muy lindo y un lado muy divertido, me sentí que era para mí y eso me motivó a hacerla

- ¿Preferís la actuación en TV o en teatro?

- Son cosas distintas, uno no tiene que elegir una de otra. En la televisión me crié, la radio te diría que es mi medio, y el teatro lo estoy conociendo. En general no es que digo, "uy, me encanta hacer teatro, voy a hacer teatro toda la vida". Depende mucho de los proyectos. Esta obra me apasionó, me encanta, y lo estoy disfrutando muchísimo. Después, si encuentro otro proyecto que me guste también el día de mañana, seguramente lo haré con la misma pasión, pero tiene más que ver con el proyecto que el medio. No me considero un actor de teatro, pero sí estas incursiones están siendo muy divertidas.

- ¿Qué no puede faltar en tu lista de cosas maravillosas?

- Tomar un buen vino, tocar con los pies el agua cuando llegó la temporada, cualquier playa en cualquier momento del año, una buena charla.

- Para muchos, como conductor ya sea de radio o de TV sos un referente. Lo percibís de esa forma?

- Bueno, la verdad es que a mí no me gusta hablar de eso, soy un referente, pero me estoy dando cuenta últimamente que como van pasando los años y yo empecé muy chico, claro, me están devolviendo ya muchos de "crecí viéndote acá, allá, te seguí en varios programas", o sobre todo con la radio, ¿no?, que van 20 años en un programa, entonces me acompañaste en el secundario o me recibí, y es muy lindo eso, ¿no?, también a mí me gusta esa referencia de gente que te sigue hace mucho y le van pasando cosas como las mismas cosas que nos va pasando a nosotros, ¿no?, gente que se recibió, gente que se puso de novio, gente que se paró, gente que tuvo hijos, gente que se murió, alguien cercano, y uno siempre está ahí para acompañar desde su lugar, esa es la parte que me gusta del trabajo.

- Hasta el momento, ¿Cuál crees que fue tu mayor desafío profesional?

- Sinceramente creo que el mayor desafío profesional es seguir trabajando lo que me gusta después de tanto tiempo. Eso, aunque parezca una pavada, no es fácil. Así que sigo haciendo radio, la gente escucha, acompaña. Un programa de televisión, el último que hice eran cuatro programas y van como siete temporadas de PH. Ahora hice teatro, estoy acá en Mar del Plata... así que solo tengo agradecimiento y estar feliz por lo que tengo y espero seguir así.

- Cuáles son tus proyectos para este año

- Para este año, bueno, vamos a seguir en principio con los clásicos que es Perros de la Calle, con muchas novedades, que está yendo muy bien, con un montón de columnistas y tenemos unas ideas locas que esperemos poder concretar. PH no lo sé, la idea es que arranque en algún momento y tengo unas ideas, bueno, "Las cosas maravillosas" voy a hacer marzo y abril, voy a seguir y después tengo un par de viajes con contenido que están muy buenos también que ya se irán enterando.

*"Las cosas maravillosas" se presentará en el lunes 22 de enero a las 21 y 22:30 en el Teatro Mar del Plata, Avenida Luro 2335. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet