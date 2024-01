Kimberley busca una ventaja en la ida ante Costa Brava

Ever Ullúa se metió en los once luego de la salida de Marco Miori, que volvió a Alvarado. (Foto: Prensa Kimberley)

Kimberley recibe a Costa Brava de La Pampa por el primer "chico" de la final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional de Fútbol. Sin equipo confirmado, Mariano Mignini y sus jugadores buscan aprovechar la localía y seguir con el sueño del ascenso.

Cada instancia de playoff se vuelve más intensa pero Kimberley ha demostrado a lo largo de todo el torneo estar a la altura de los partidos importantes. Y este fin de semana no habrá excepción. Después de la clasificación en Olavarría, el plantel interntará dar otro pase ante Costa Brava. Primero en Mar del Plata y buscar el pasaje a la definición por el ascenso en La Pampa.

Si bien la frase dice "equipo que gana no se toca", Mignini ha estado obligado a la rotación a lo largo de la temporada ya sea por lesiones o por bajas. Pese a que el viernes en la práctica formal de fútbol paró un equipo desde el arranque, con el correr de los minutos fue rotando. Sin Sebastián Chávez ni Matías Gómez, ambos con molestias del partido con Racing, pero con el regreso de Santiago Vásquez, el cuerpo técnico puso en cancha un once con varios cambios. Ellos fueron: Nicolás Báez; Gastón Gómez, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Leandro Páez; Agustín Vázquez, Nahuel Roselli, Santiago Vásquez y Leonel Iriarte; Ever Ullúa y Diego Martínez. Sin embargo, las posiciones en cancha fueron rotando con los ingresos de Ezequiel Goiburu (Vázquez), Damián Luengo (Roselli), Franco Mañas (Páez) y Lucas Leiva (Iriarte). Además de la modificación de nombres, el esquema también varió a un 4-3-3. Los entrenamientos terminaron este sábado donde se pulieron algunos detalles, principalmente de pelota parada a favor y en contra.

Los convocados para el choque son: los arqueros Báez y Mateo Parín; los defensores Gómez, Tomás Loscalso, Rinaldi, Bacigalupe, Páez, Mañas y Mauro Contera; los volantes Vázquez, Kevin Collazo, Roselli, Luengo, Vásquez, Iriarte y Leiva; y los delanteros Ullúa, Goiburu y Martínez. Uno de ellos quedará afuera de los que firmarán planilla ante el elenco pampeano.