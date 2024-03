El HCD reconoció a Kimberley por el ascenso al Federal A

Un paso histórico para el club de la avenida Independencia que no deja de celebrarse desde el 11 de febrero de este año, cuando Kimberley se impuso en los penales ante Camioneros y ascendió al Torneo Federal A. Esta semana el festejo tiene fechas y lugares. La parada más importante será el debut de mañana en el certamen, como local recibiendo a Cipoletti de Río Negro. Pero la primera también es un orgullo para la institución: fue reconocida por su logro en el Honorable Concejo Deliberante.

"Para nosotros es un orgullo estar acá. La verdad que cuando llegaba no tomaba dimensión a dónde estábamos sentados. Si no hubiese sido por los jugadores, el esfuerzo, todo el sacrificio que hicieron, la unión que tuvieron para conseguir el objetivo que tuvieron, no hubiese sido posible. Así que principalmente es en agradecimiento y reconocimiento a ellos, lógicamente a la institución y los dirigentes por todo el camino que hicieron. Le pudimos dar el postre que necesitábamos a tanto trabajo", le dijo el DT Mariano Mignini a 0223.

Los jugadores de Kimberley en el HCD. Foto 0223.

La vorágine del Regional Amateur, cuarta división del fútbol argentino, fue tal que depositó a Kimberley en la final por el ascenso casi sin darse cuenta. "Después de lo que pasó, nos fue cayendo la ficha. No hemos perdido ningún partido, no recibimos goles en contra en la parte final del campeonato. Hemos coronado un campeonato casi perfecto, el cual era impensado para todos nosotros en un comienzo", retrató el entrenador. Ahora, ya masticado el logro, el Dragón le apunta los cañones al nuevo desafío.

"Hemos conservado la base casi total del año pasado, así que eso es auspicioso porque ya conocen cómo nos manejamos todos. Para los chicos que se sumaron es mucho más fácil su adaptación a todo lo que nosotros requerimos. Las expectativas son las mejores, lógicamente en el comienzo del campeonato se verá para qué estaremos", definió el ex jugador de Aldosivi y Chacarita.

Por último, brindó su propio reconocimiento a la gente que acompañó al equipo en la final del ascenso jugada en cancha de Arsenal de Sarandí: "Vivimos días totalmente de emoción. El día previo al viaje a la cancha, el viaje súper caluroso de la gente que fue en gran número. Mi mujer, mis hijos, primos, parientes directos, amigos, hinchas. Cuando coronamos y estaba toda la gente, fue muy lindo y emocionante. Nosotros, con mi primo (Luciano Mignini. presidente del club), tenemos un apellido en el cual mi viejo y mi tío han sido parte de eso, así que se mezclaban recuerdos muy fuertes".