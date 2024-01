La filosa respuesta del Indio Solari a Santiago Cúneo: "No voy a consentir lo que dice este ´casi humano´"

A través de un comunicado, el reconocido músico Indio Solari hizo un fuerte descargo desmintiendo los dichos del periodista Santiago Cúneo. En su programa, el periodista había sido fulminante contra el Indio, tratándolo de "chanta", "drogadicto" y "mentiroso".

Durante el programa, Cúneo lanzó fuertes críticas contra el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: "Cobran en dólares, viven en Estados Unidos y putean al imperialismo. Dedicate a tocar la guitarra y cerrá el ojet...", disparó.

Ante los dichos, el músico dedicó un espacio en sus redes para responderle. En un comunicado titulado "contestar insultos baratos", el Indio apuntó contra Cúneo: "Hay tipos (muy pocos) que en el momento de elegir, los padres deberían haberse quedado con la placenta, no? Porque se han transformado en unos bichos, que el único concurso que han ganado es escupir veneno".

Además, escribió: "Que le pregunte a la revista Forbes, si tiene amigos ahí, si el millonario éste tiene algún peso afuera del país y si tengo algún piso en Nueva York y otro en París, como las boludeces que anda diciendo".

"¿Qué te voy a decir? Todo lo que dijiste en función de esto, que nada es verdad, son cosas que deberías decirte frente al espejo", disparó, y afirmó que el conductor "perdió todo un programa en putear a otro". "Quizás no tenías nada para decir y pensaste ´voy a putear a este que me conviene más´", agregó.

"Respondo todas estas pavadas, proque el silencio otroga consentimiento, y yo no voy a consentir con este ´casi humano´ las pavadas que ha dicho sobre mí", explicó. "No ando tratando de ganarme un lugar en la sociedad puteando y re puteando en pantalla, ¿a quién carajo le sirve eso?, a nadie. Todo lo que hacés, no le sirve a nadie, para la vida, no sirve un carajo", afirmó de manera contundente.