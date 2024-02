Quilmes no le tuvo piedad a Atlético Pilar

Con una actuación convincente, defendiendo duro y atacando bien, Quilmes disfrutó en el "José Martínez" y aplastó a Atlético Pilar por 87 a 44, para sumar un nuevo triunfo en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. En un equipo con goleo repartido, se destacaron Fernández con 16 puntos y Ecker (13 y 11 rebotes).

Julián Ruíz inauguró el electrónico con un doble y un triple. Fernández lo "copió" literalmente y con un parcial de 10 a 0 en casi cinco minutos, el técnico de Pilar cortó pidiendo un minuto. Recién a falta de cuatro minutos Treise pudo anotar los primeros y únicos tantos para el visitante con un triple sobre la izquierda. La tónica del cuarto no varió y con un Fernández brillante que anotó 10 puntos en el cuarto, Quilmes se llevó el parcial con una cifra record en el año: 26 a 3.

El segundo cuarto mostró la continuidad del recital que venía entregando el local. A pesar de la rotación del equipo titular Quilmes no mermó en sus porcentajes y Pilar corrió la misma suerte pero a la inversa. El "tricolor" registró un 65% en dobles y un 36% en triples para sumar 48 puntos en el primer tiempo. La visita marcó en planilla un 25% en dobles y un 6% en triples (1 – 17) en el mismo período dando muestras de la amplitud del resultado. Entre los destacados Fernandez siguió sumando (14), Acuña gobernó los tableros con 13 y Ruíz con 10 unidades, hizo que la ausencia de Cequeira no se sienta. Justamente el capitán quilmeño estaba disponible y solo vería acción en caso de que fuera necesario, pero el oriundo de Plaza Huincul hizo que esa opción no fuera necesaria, al menos en la primera mitad.

Pilar no podía subestimar lo que quedaba de partido más allá de que fuera muy dificil remontarlo, ya que de repetirse el resultado iba a ser una goleada histórica por lo que salió decidido a cambiar la imagen. La visita siguió intentando y finalmente el aro le hizo un guiño pero Quilmes estaba en su noche. El juego en equipo, la búsqueda del mejor pase y la intensidad a la hora de defender fueron las credenciales que no guardó el local. Si bien el cuarto lo ganó la visita (20 a 17) la diferencia casi que ni se limó.

El cuarto final fue para que ambos equipos le puedan dar rodaje a jugadores que habitualmente no tienen muchos minutos en el primer equipo, pero por sobre todas las cosas para que el hincha de Quilmes, en su segundo partido por Liga Argentina en su estadio de Luro y Guido, pueda seguir festejando a lo grande. Una fiesta de principio a fin, tanto en la cancha como en las tribunas con una diferencia de 43 puntos.