Mascherano sacó pecho y aseguró que "fuimos e mejor del torneo"

El entrenador del seleccionado argentino Sub 23, Javier Mascherano, elogió a su plantel y aseguró que fue "el mejor equipo del torneo". Sobre las críticas que siempre rodearon a su figura a partir de algunos resultados negativos en otras competiciones al frente de las selecciones juveniles, Mascherano dijo que "tiene que ver con lo que me pasó en la Selección, y desde el primer día, cuando me ofrecieron ser DT de la Selección juvenil, sabía que tenía que convivir con eso".

"Mi relación con la selección siempre fue muy controvertida y seguirá siendo así, pero lo importante es aceptar las críticas para crecer", sostuvo. Al momento de los agradecimientos, el DT ni dudó: "Primero le agradezco a mi familia, que son los que tienen que soportar muchas veces todos estos malos tragos que uno tiene cuando decidió el camino de entrenar".

Por último se refirió a la posibilidad de sumar a Lionel Messi al plantel olímpico y dijo que "sabemos que Leo es muy hincha de la Selección y sigue a todas las juveniles, pero ya habrá tiempo para hablar".