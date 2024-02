Kimberley quiere hacer historia en Sarandí

Es un día muy especial para Kimberley y todo el fútbol marplatense. Con dos equipos en la Primera Nacional (Alvarado y Aldosivi) y un representante de la Liga en el Federal A (Círculo Deportivo), el "dragón" quiere poner otra plaza en el ascenso y, para eso, deberá derrotar a Camioneros de Luján en una de las finales del Torneo Regional Amateur, que pone cara a cara a los campeones de la Región Pampeana Sur y Pampeana Norte. La cita es a las 18 en la cancha de Arsenal de Sarandí.

El conjunto de Mariano Mignini viajó el sábado a Avellaneda donde aguardará este choque decisivo que será arbitrado por el cordobés Matías Carpio Billione. En una semana que no ayudó demasiado desde lo climático para la preparación, el ánimo y la expectativa de una final puede más que cualquier trabajo físico o técnico para un equipo que llega bien en lo futbolístico, superando a cada uno de sus rivales en lo que va del torneo. Un poco para "esconder" y otro por "cábala", el entrenador no confirmó el equipo ni los 18 que firmarán planilla en Sarandí, aunque no habría demasiadas variantes respecto al conjunto que viene jugando.

En total, la delegación que viajó está integrada por 21 jugadores: los arqueros Nicolás Báez y Mateo Parín; los defensores Tomás Loscalso, Gastón Gómez, Mateo Rinaldi, Joaquín Algañaraz, Santos Bacigalupe, Leandro Páez, Mauro Contrera y Franco Mañas; los volantes Agustín Vázquez, Santiago Vásquez, Leonel Iriarte, Nahuel Roselli y Damián Luengo; y los delanteros Matías Gómez, Ezequiel Goiburu, Ever Ullúa, Kevin Collazo, Lucas Leiva y Diego Martínez.