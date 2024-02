Llegaron las partidas para obras escolares: "Nos da alivio arrancar con los trabajos"

A poco menos de un mes del comienzo de clases, desde el Consejo Escolar confirmaron la llegada de las partidas provenientes de la Provincia destinados a las obras en escuelas de Mar del Plata. Se trata de fondos que estaban retrasados en comparación a los tiempos cumplidos en 2023, por lo que las autoridades del organismo insistían a la Dirección General de Educación bonaerense.

"La semana pasada nos habían adelantado que se había imputado una partida extraordinaria, que realmente estábamos esperando muchísimo. La llegada de estos fondos nos van a permitir trabajar en todas las emergencias y las obras que necesitan las escuelas para dar inicio a las clases", manifestó a 0223 la presidenta del Consejo, Mónica Lence.

En ese marco, adelantó que ya saben a qué rubros destinarán cada una de esas partidas. "Si a mí me preguntan, siempre creo que falta plata para nuestras escuelas, es mi función advertirlo, pero no digo que no esté conforme con esta partida. La verdad es que nos trae un alivio porque nos va a permitir trabajar en las escuelas", admitió la funcionaria.

Los arreglos en escuelas marplatenses estarían garantizados con estas partidas. Foto: archivo 0223.

Desde el Consejo ya tienen preparados algunos expedientes para licitar y comenzar con intervenciones en infraestructura. Lence confía en poder llegar con las obras aunque, estima, "es imposible saberlo": "Vamos a hacer todo lo posible; son más de 300 escuelas que tienen necesidades todo el tiempo y que se van superponiendo. Con estas partidas tenemos un respiro para atender las urgencias; empezaremos a trabajar y, apenas ejecutemos las partidas, vamos a volver a pedir a la Provincia".

La presidenta del Consejo Escolar espera llegar con los tiempos. Foto: archivo 0223.

Con respecto a los cupos del servicio alimentario escolar, también se registraron aumentos. "Esto es también un aliciente para esta época tan complicada. Ya está en marcha y estamos esperando que pronto vengan los nuevos precios para los transportistas, lo que representa otro conflicto posible en puerta y que sólo vamos a poder atender con un aumento", explicó Lence.



