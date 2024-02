Mauricio Giganti: "Volver a entrar al estadio, con esa gente, fue un déjà vu"

Era un día especial para todo Alvarado. Porque volvía a jugar de local después de casi 120 días y porque era volver a recibir a Mauricio Giganti, el entrenador que lo depositó en este sueño que era la Primera Nacional. Lejos de estar en el centro de la escena, el "Buli" ingresó y se ubicó en el banco de suplentes, siguió desde ahí lo que fue un impresionante recibimiento y después se concentró en el partido. Sin embargo, no ocultó su satisfacción por el marco y el clima que se vivió en el estadio, además de destacar el rendimiento del equipo, las intenciones y el triunfo merecido por 2 a 1 ante Brown de Madryn por la segunda fecha de la Zona A.

A la hora de analizar el juego, Giganti remarcó que "creo que sufrimos demasiado por el buen partido que hicimos, sobre todo lo que generamos en el primer tiempo. En el segundo insistimos en el descanso de que había que seguir atacandolos, tratar de recuperar rápido. Sabíamos que si recuperábamos rápido teníamos gran posibilidad de convertirnos, y metimos el segundo muy temprano. Después una situación aislada de una pelota parada, que de vuelta nos volvieron a convertir de esa manera volvieron a poner partido. Pero ahí el equipo entendió un poco el momento, contragolpeamos y erramos dos o tres situaciones claras. Pero bueno, en líneas generales, satisfecho por el esfuerzo que hicieron desde el inicio, por la predisposición al juego, fueron muy valientes, siempre tratando de buscar el arco rival y dañándolos, con equipos que se vienen a proteger y a tratar de sacarle un resultado positivo. Así que contento sobre todo por este primer partido de local y la victoria".

Una de las figuras de la noche fue Guido Vadalá, el exBoca que en las temporadas anteriores jugaba como extremo o interior y que Giganti le devolvió el lugar atrás del "9", por el centro, donde puede desnivelar con su gambeta y buena pegada. Respecto a la posición, el entrenador explicó que "cada entrenador, más allá de los sistemas tácticos, buscan o posicionan a los jugadores donde más creen conveniente. Yo lo veo a Guido ahí, recibiendo a tres cuartos, a espaldas de la línea de volantes, de frente al campo. Entiendo de que es un jugador desequilibrante, que si nosotros tenemos la capacidad de potenciarlo, de asistirlo, de encontrarlo, es un jugador que no tiene techo, para mí es un jugador de primera. Pero bueno, más allá de eso, hizo un buen partido, un desgaste tremendo".

Y llegó el momento de hablar de su vuelta al Minella (había venido de visitante contra Aldosivi) y como sintió el reencuentro con la gente de Alvarado. "La verdad, un déjà vu, volver a entrar a este estadio con nuestro público. La verdad que fue impresionante, cada vez te sorprende más. Hoy, por ser el primer partido, tuvimos un acompañamiento increíble, no dejaron de alentar. Espero que sigan contentos, que sigamos reinventándonos mutuamente, porque en definitiva también es eso. Mi vuelta es tratar de darle lo máximo y entregarle lo que más pueda desde mi humildad y desde mi trabajo. Que ellos se sientan identificados y que sientan el reconocimiento con los jugadores y con el equipo, nos pone muy bien".

Por último, destacó la aparición goleadora de dos de los atacantes del plantel y la importancia que tiene que ganen confianza. "Por Tomás (Rambert) me pongo contento porque es un jugador con un potencial increíble. Yo creo que la categoría se va a encontrar con un jugador desequilibrante. La verdad que por su corta edad, tiene 20 años recién cumplidos, nos genera, nos da un montón en ofensiva y pudo marcar. Y me pongo mucho más contento por Oscar (Belinetz), porque los "9" viven de los goles. Necesitamos abastecerlo, hace una cantidad de movimientos increíbles no solo para él, sino para los arrastres, para la segunda línea, para los extremos alejados cuando van ingresando al área. Necesitamos de él, necesitamos de (Lucas) Rebecchi, necesitamos que se ponga bien (Lucas) Franco, necesitamos de todos, esto es un colectivo, así que aspiramos a eso. Que el equipo, por sobre todas las cosas, más allá de los nombres, no sea algo individual, sino que se pueda jugar colectivamente de la manera que lo hicimos hoy".