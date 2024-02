CFK y un duro comunicado: advertencia a Milei, palo a Macri por la deuda y ¿privados en las empresas estatales?

El comunicado de Cristina Fernández de Kirchner se hizo esperar pero llegó. Desde el peronismo, en todas sus vertientes, se esperaba el siempre interesante análisis político de CFK en una coyuntura que golpea a los sectores populares y empodera funcionarios que ya experimentaron otras situaciones perjudiciales para la Argentina. A partir de ese punto disparó las principales críticas: describió la "tercera crisis de deuda en el país", responsabilizó a Caputo y Sturzenegger, atendió a Macri y le quitó protagonismo al respaldo democrático de Milei. Para Cristina, un 56% de votos en balotaje es menor al 54% que ella sacó en su reelección dada en primera vuelta.

CKF hizo un recorrido histórico en su relato, destacando los ciclos políticos que considera como crisis de deuda. El primero, emparentado al Golpe de Estado del '76. El segundo, en el recordado 2001 como consecuencia del menemismo. Y en la actualidad puntualiza sobre lo que, a su parecer, es la tercera crisis de deuda. Se refiere a los pedidos de créditos al Fondo Monetario Internacional, efectuados como política económica por la presidencia de Mauricio Macri, con Luis Caputo como funcionario y Sturzenegger en el equipo. Dos figuras que, advierte, vuelven a subirse a la escena política de la mano de Milei.

Con respecto al actual Presidente de la Nación, más allá del debate que plantea sobre el voto popular, lo llamó "un showman-economista". Repasó su plataforma política, escribió sobre las diferencias frente a un libertario habitual emparentándolo con Menem y sobre sus políticas impuestas, con la dictadura. Tildó a la ley ómnibus y el DNU como medidas a favor de los empresarios. Criticó al ajuste como plan sistemático del nuevo gobierno.

Pero sorprendió con una reflexión acerca del modelo que propone Javier Milei y las posibles medidas sobre las empresas estatales: "Esto no significa negar la necesidad de una revisión de este modelo en lo que hace a las correcciones que demanda la estructura productiva de la Argentina, que nos permita profundizar el sesgo exportador, plantear una ineludible actualización laboral o contemplar la creación o transformación de empresas bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa, como se hizo con YPF antes de su desnacionalización", escribió Cristina.

En el PDF de 33 páginas, detalló los números de los ciclos políticos que explican este presente de la Argentina. Por ejemplo, datos sobre el PBI en sus mandatos. En los que fue presidenta. Porque dentro de su gestión de vice, continuó con las críticas sobre Alberto Fernández: cuestionó el acuerdo con el FMI firmado en 2022 que, dijo, “no sólo validó el escandaloso préstamo que obtuviera la administración de Mauricio Macri, sino que condenó al gobierno a una suerte de agonía al obligarse a implementar las políticas dictadas por el organismo multilateral que ordenaba, entre otras cosas, una devaluación del tipo de cambio por sobre la tasa de inflación, realimentando la misma en un círculo vicioso y letal”.

Para concluir con la explicación de su comunicado, cerramos con el comienzo. En efecto, las 33 páginas son un repaso histórico circular que se explica con las crisis de deudas tomadas y los pagos de las mismas para recuperar la economía argentina. En el inicio de su escrito, CKF citó al político Juan Bautista Alberdi, referente de Javier Milei en sus alocuciones. “Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”.