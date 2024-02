Operadores turísticos trabajan para repetir la cantidad de turistas en Semana Santa

Luego de que se informara que casi 240 mil turistas visitaron la ciudad durante el feriado de carnaval, que coincidió con los festejos por los 150 años de Mar del Plata, operadores turísticos aseguraron que trabajarán para mantener esas cifras de cara al próximo fin de semana "súper largo".

"Realmente la fecha de carnaval fue como se la esperaba ya que ha habido una gran afluencia de turistas. Si bien el clima no acompañó al principio, terminamos con muy lindos días que permitieron que visitantes y marplatenses pudieran aprovechar y disfrutar todo lo que la ciudad ofrece", aseguró en diálogo con 0223 Nicolás Parato, secretario de la Cámara de Balnearios (Cebra).

Desde el sector advirtieron una "ocupación alta" en el alquiler de carpas y sombrillas, y sostuvieron que se pudo ver a la ciudad "llena de gente": "Realmente fue muy positivo", manifestó Parato quien confirmó que algunos balnearios estuvieron en niveles muy altos, rozando el 90% de alquileres.

Carnaval tuvo cerca de un 90% de ocupación. Foto: archivo 0223.

Mientras tanto, falta poco más de un mes para el próximo fin de semana largo, que tendrá características más que particulares: se unificarán el descanso de Semana Santa con el feriado del 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. De esta manera, se extenderá por 6 días con los "puentes" incluidos.

En el sector, ya auguran gran afluencia de turistas y esperan trabajar para que eso sea posible. "Históricamente, Semana Santa marca el fin de la temporada y durante los últimos años hemos tenido marzo y abril muy buenos, con un clima que acompañó. Creemos que el hecho de que se extiendan los días esta vez, ayuda a que tengamos buenas expectativas, así que esperamos que los turistas puedan venir", comentó Parato.

Operadores turísticos ven con buenos ojos que se unifiquen el feriado del 2 de abril con Semana Santa. Foto de archivo 0223.

Además, este no es un fin de semana cualquiera, sino que marca el termómetro de lo que será la temporada invernal. En ese sentido, el titular de Cebra ratificó que "Mar del Plata está rompiendo la estacionalidad": "Se nota ya a lo largo de todo el invierno, incluyendo marzo, abril, mayo y junio, que el turista sigue viniendo. ya no hay un corte tan abrupto con la temporada de verano, y no queda una ciudad vacía. Obviamente, no es lo mismo que enero o febrero, pero se siente el turismo", explicó.

A su vez, Parato confió que se ha incrementado el turismo extranjero. "Hay más movimiento que otros años y el volumen de gente ha crecido. Esperamos que siga esa tendencia", subrayó.