Nuevo alerta por incendios forestales

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), comunicó que hasta el próximo jueves 22 de febrero el riesgo de incendios forestales será “muy alto”, de acuerdo al Índice Meteorológico Incendios Forestales (FWI).

Por lo cual, desde la Municipalidad promueven una serie de recomendaciones para evitar incendios forestales. Tales son: no quemar pastizales, restos de poda o residuos; no tirar colillas de cigarrillos por las ventanas o balcones; no arrojar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos. Por otro lado, quienes deseen realizar una fogata, se recomienda hacerlo en lugares permitidos, y no olvidar apagarlas.

Ante cualquier eventualidad, están disponibles las líneas 100 (Bomberos), 103 (Defensa Civil), y 911 (Policía).

El rango del Índice Meteorológico de Incendios Forestales se divide en cinco clases que indican el grado de peligro de propagación si ocurriera un incendio: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.