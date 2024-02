Se incendió su casa de El Bolsón y están varados en Miramar: buscan trabajo y un lugar donde dormir

Una familia que perdió su casa durante un incendio en El Bolsón, se encuentra varada en la terminal de Miramar. Buscan trabajo y un lugar donde dormir, por eso acuden a la solidaridad de la sociedad.

En diálogo con 0223, Marcela, la madre de los cuatro menores de edad, explicó que "tuvimos la mala suerte de que se nos quemó la casa, y quedamos en la calle, a la deriva". Teniendo en cuenta que "somos oriundos de Mendoza", buscaban llegar allí, donde vive la madre de su marido, ya que es el único familiar que tienen.

En ese sentido, sostuvo que "el municipio de El Bolsón nos dio alojamiento por una semana y después quedamos totalmente desamparados", por eso "nos pagaron los pasajes hasta Necochea porque no podían sacarlos hasta Mendoza".

Una vez en la costa, la mujer indicó que "intentamos buscar algún lugar para poder estar y estabilizarnos". La mujer se encuentra junto a su marido y sus hijos de 12, 11, 10 y años.

"Una señora nos trajo en su camioneta hasta Miramar, y estamos durmiendo en la terminal de acá hace 4 días. No tenemos para comer ni para darle a nuestros hijos", agregó.

Asimismo, Marcela contó que "soy insulinodependiente. No tengo para comprar hielo para mantener mi insulina. Golpeo puertas para pedir hielo"

"Hoy necesitamos ayuda porque no tenemos recursos, no hemos dormido, estamos cansados y no tenemos nada", concluyó.