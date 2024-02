Tiene que viajar a Capital para operarse de un tumor y pide ayuda

Cintia Molina es la mamá de Keyla y es quien lleva adelante su lucha. La joven de 16 años fue diagnosticada hace 6 de neurofibromatosis, una afección que provoca la formación de tumores, que a ella se le aloja en el corazón. "Lamentablemente, es una enfermedad que no tiene cura", contó en diálogo con 0223.

"Desde el 23 de enero estamos peleando para que la obra social Conexión Salud se haga cargo y cubra los gastos para poder viajar a Buenos Aires en busca de una ayuda que en Mar del Plata no hay", detalló. El tumor se aloja en medio de la arteria aorta y Keyla necesita estudios cardiológicos de forma urgente, que certifiquen el estado en el que se encuentra.

Buscan que la obra social responda al tratamiento.

"La situación tiene su vida paralizada, ya no puede hacer su rutina de siempre. La obra social no nos da respuestas; primero, nos enviaron supuestas órdenes de los estudios pedidos, pero en la clínica nos dijeron que no estaban autorizadas. Al comunicarnos con la empresa, nos manifestaron que no las van a autorizar ya que su patología no entra en lo que cubren", relató Cintia.

La familia de Keyla busca que se cumpla su derecho de acceso a la salud.

En el marco de su reclamo, la familia ya presentó recursos de amparo e intervenciones en las fiscalías n°1, n°2 y n°12, pero las causas no avanzan y el tiempo pasa. De hecho, esta semana debían viajar a la sede de la Sociedad de Neurofibramtosis ubicada en Capital Federal pero lo debieron suspender por no contar con los estudios previos realizados.

"Nos dieron un nuevo turno para el 11 de marzo, por lo que rogamos que puedan darnos una respuesta antes y que lleguemos a tratar la patología de mi hija, para poder salvarle la vida", pidió Cintia.