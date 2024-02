Tuvo un accidente y debe recaudar $7 millones para salvar su pierna

Maribel Leiva tiene 19 años y hace 3 sufrió un accidente en moto junto a su padre, que le dejó heridas de gravedad y una quebradura en tibia y peroné como secuelas permanentes. Luego de haber visitado diversos hospitales, fue sometida a 13 cirugías para recuperarse. "Durante la última internación, se agarró una bacteria hospitalaria y desde allí no le han podido dar en la tecla con la medicación", relató su mamá Gabriela a 0223.

"En el Hospital Interzonal nos dijeron que no podían hacer más nada, que le tenían que amputar la pierna. Eso nos desesperó y empezamos a buscar otras miradas médicas", detalló la madre quien contó que encontraron una clínica en Buenos Aires que les dio una luz de esperanza: se trata del Hospital de Clínicas de Palermo donde les dijeron que era posible intervenir. "Uno de los estudios mostró que tenía una arteria tapada, y eso podía ser producto de sus operaciones previas. Con una posible solución en el camino, decidimos ir por ahí", confió la mujer.

Maribel tiene 19 años y busca una vida normal.

Sin embargo, la intervención requiere una serie de insumos que sólo pueden comprarse en Capital Federa y que cuestan alrededor de 7 millones y medio de pesos. "Necesitamos eso con urgencia para poder arrancar el tratamiento que se extiende de 6 meses a 1 año. Nos pidieron un tutor, dosis de cemento con antibiótico y algunos otros elementos de trabajo", indicó Gabriela.

Esta urgencia que destaca la mamá de Maribel no es sólo para ser atendidas, sino que cada minuto que pasa es crucial para su salud, ya que sin medicación la enfermedad avanza. "Lamentablemente lo tiene en el hueso y no frena. Hicimos rifas pero no llegamos a juntar lo que nos piden y llamamos a Desarrollo Social pero no nos pudieron dar soluciones", explicó Gabriela.

La familia solicita ayuda para llegar a cubrir los gastos de la clínica.

Para quienes puedan aportar donaciones, se reciben al alias gabriela.falconnat, al CUIL 27288429419 o al CBU 0140442903610556149965.